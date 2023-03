Laurenz Simoens en Westhoek treffen Erpe-Mere: “We hebben alvast de goede mentaliteit op het veld”

Met telkens een gelijkspel tegen FC Gullegem en RFC Wetteren is KVK Westhoek geen stap dichter bij het behoud gekomen. Zondag krijgen de Ieperlingen een uitgelezen kans om nog eens te winnen, want dan komt rode lantaarn Erpe-Mere United op bezoek.

“We begonnen goed aan de wedstrijd en hadden normaal op voorsprong moeten komen”, blikt Laurenz Simoens terug op de match van vorig weekend tegen Wetteren. “De bezoekers kregen welgeteld één kans, maar scoorden wel en zetten ons op achtervolgen.” Na de rust namen we op verdedigend vlak wat risico’s, maar de bezoekers bleken niet in staat om ons te verontrusten. Spijtig dat de bal na deviatie van Dewaegemaeker niet binnenging. Uiteindelijk sleepten we toch een punt uit de brand dankzij een strafschopdoelpunt van Valentin Mahieu. Het gelijkspel was meer dan verdiend. Al schieten we natuurlijk niet veel op met een puntendeling. Het was ook moeilijk voetballen met de wind en ook de staat van het veld speelde ons parten. Het hangt van de passing af hoe de bal botst. Voetballen over de grond was moeilijk en dat was frustrerend. We werkten te veel met de lange ballen, maar dat leverde weinig op. Ik onthoud het positieve uit die wedstrijd. Het was de derde wedstrijd op rij dat we niet verloren. Spijtig dat het scoren niet lukte.”

Zondag uitwinst

Opvallend was wel dat bij Westhoek zes spelers op het veld stonden die volgend seizoen andere oorden opzoeken. “Iedereen weet dit, maar ik vertrouw erop dat de vertrekkers in deze ploeg zich tot het einde van het seizoen honderd procent zullen inzetten. Je kan ons misschien verwijten over een gebrek van kwaliteit aan de bal, maar niet over de goede mentaliteit waarmee we op het veld staan. Dit is een positieve vaststelling in het vooruitzicht van de belangrijk wedstrijd tegen Erpe-Mere. Zelf zal ik pas eind april een beslissing over mijn verdere voetbaltoekomst maken”, besluit kapitein Simoens. ( Erwin Gabriels)

Zondag 19 maart om 15 uur: Erpe-Mere United – KVK Westhoek.