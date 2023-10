KZ Dentergem (4C) niet tevreden over seizoensstart

Vierdeprovincialer KZ Dentergem trok stevig door op de transfermarkt met de bedoeling om zo snel mogelijk te promoveren. Zo werden kleppers als Timothy Van de Wouwer en Gertjan Vandeweghe binnengehaald, maar na zes speeldagen staat het team pas halverwege de klassering met 9 punten. De 35-jarige Kenneth Taelman beseft dat het beter kan, zelfs na de 4-1-zege tegen Heestert B.

“We kunnen inderdaad niet ontkennen dat we veel meer verwacht hadden van onze start”, aldus Kenneth. “Er zijn wel verzachtende omstandigheden. Zo verloren we al snel een van onze smaakmakers met Timothy. De trainer paste daardoor ons systeem noodgedwongen aan en dat vraagt altijd tijd. Tegen Heestert B werd eindelijk goed voetbal op de mat neergelegd, en dat werd bekroond met vier mooie doelpunten. Hopelijk kunnen we deze positieve lijn nu doortrekken voor de rest van de campagne, te beginnen met de derby tegen Ruiselede. Aangezien het een van de weinige overgebleven derby’s is, leeft deze partij meer dan een andere match. Zeker nu we zien dat ex-collega Niels Desmet daar aan de slag is. Zelf ken ik ook goed hun spits Maarten Cools. Natuurlijk wil je dan zo’n wedstrijd gaan winnen.”

Kansen afmaken

De traditie zit mee, want vorig seizoen wonnen jullie twee keer tegen Ruiselede.

“Ginder wonnen we inderdaad met 2-3, thuis met 3-1. Ik wil gerust opnieuw voor dergelijke resultaten tekenen, maar besef dat elke match gespeeld moet worden en Ruiselede met de mindere traditie zal willen breken. Zaak zal dus zijn om vanaf minuut één heel alert te zijn en alle kansen af te maken.”

Je bent ondertussen 35 jaar, hoelang ga je er nog mee door? “Sowieso is het nu mijn laatste seizoen. Daarna maak ik heel graag plaats. Iedereen wil afscheid nemen door langs de grote poort te vertrekken, in mijn geval is dat door met Dentergem te promoveren. We weten dus wat ons de komende weken en maanden zoal te doen staat”, besluit de schrijnwerker uit Dentergem. (SBR)

Zondag 15 oktober om 15 uur: GL Ruiselede – ZK Dentergem.