KVV Aartrijke zet operatie behoud in zonder hoofdcoach, Nicolas Van Haverbeke (E. Brugge) pas volgend seizoen T1

Voor volgend seizoen heeft derdeprovincialer KVV Aartrijke een nieuwe trainer. Nicolas Van Haverbeke komt over van vierdeprovincialer Eendracht Brugge. Hij volgt Frederiek Logghe op die begin december is ontslagen.

Dat betekent dat de club geen hoofdtrainer heeft voor de 13 resterende competitiematchen. Opmerkelijk, want voor Aartrijke staat het behoud op het spel. Rode lantaarn Handzame, na 15 speeldagen nog altijd puntenloos, vormt wellicht geen bedreiging meer. Maar KFC Damme staat op amper drie punten. En de veilige twaalfde plaats halen zou een half mirakel zijn, want Dosko Sint-Kruis telt acht punten meer.

“Voorlopig doen onze hulptrainers Andy Vandekerckhove en Nico Notredame verder”, zegt gerechtigd correspondent Björn De Cock. “Misschien zetten we er nog iemand bij. Nico ondergaat weldra een operatie aan de heup. Hij zal enige tijd out zijn. Dus gaan we nog voor een oplossing moeten zorgen.”

Uiteraard werd Van Haverbeke tijdens de besprekingen gevraagd om onmiddellijk over te stappen. “Maar Nicolas neemt liever in schoonheid afscheid van de club die hij de voorbije jaren opbouwde”, aldus De Cock. “We hebben dan ook niet aangedrongen.”

De Cock twijfelt er niet aan dat KVV Aartrijke het behoud veiligstelt. “Doordat de competitie alvast tot eind januari stilligt, winnen we wat tijd en kunnen we wellicht enkele geblesseerden recupereren. In de laatste match van 2021, thuis tegen leider Koekelare (0-5, red.), zat Dylan Desauvage na letsel een eerste keer op de bank. Tiyani Vanmassenhove en Harm Mattheus kunnen tegen de eventuele hervatting speelklaar geraken. Enkel Florian Cavey blijft een vraagteken.”

Vijf nieuwe spelers

Intussen realiseerde Aartrijke voor volgend seizoen al vier transfers. Aaron Verschaeve keert terug van Koekelare, waar Aartrijke ook Jaron Bouckhuyt en Matthias Hoornaert haalde. Niels Debusscher komt over van Snaaskerke. “Een vijfde inkomende transfer is bijna rond, zeventien of achttien spelers van de kern hebben verlengd, en vertrekkers zijn er nog niet”, vat De Cock samen.

