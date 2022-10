KVO in absolute slotfase ten onder tegen Genk

KV Oostende wist net géén puntje thuis te houden tegen een al bij al tegenvallend Genk. Vooral in de eerste helft zagen we een aangename wedstrijd. Ondanks meer dan degelijk voetbal moesten de Kustboys in de slotfase een nederlaag incasseren.

“De marge op de degradatiestreep uitbouwen.” Met die boodschap trokken Yves Vanderhaeghe en zijn KV Oostende thuis ten strijde tegen ploeg in vorm Racing Genk. De coach dropte Brecht Capon en Cameron McGeehan voor het eerst dit seizoen in de basis. Bij Genk was het uitkijken voor toptalent El Khanoussi op het middenveld.

Op actie moesten we niet lang wachten want na nog geen 3 minuten opende KVO de score. Capon trapte een bal ver vooruit, Ambrose ging erachter aan en won z’n duel, en bracht de bal met een geïmproviseerd hakje bij Hornby.

De Schot bleef ijzig kalm en plaatste netjes voorbij Vandervoordt in doel. De droomstart dreigde verloren te gaan. Want enkele tellen later kreeg Genk een discutabele penalty. Na een duwtje te hebben gekregen, beging Dewaele hands in de Oostendse zestien. Na een VAR-interventie ging de bal op de stip. Tresor zette zich achter de bal… maar Hubert koos voor de goeie hoek. Z’n tweede penaltysave in evenveel wedstrijden. Van een matchbegin gesproken.

Dreigen

Genk was nochtans het meest offensief aan de wedstrijd begonnen, maar kwam pas rond halverwege de eerste helft dreigen met een kopballetje van Heynen. Oostende prikte af en toe tegen: Ambrose en Sakamoto hadden bijvoorbeeld een mooie combinatie opgezet, McGeehan zag een strakke pegel nét over doel waaien.

Er was eigenlijk weinig aan het handje. Maar onoplettendheid bij KVO liet Preciado voorzetten, de Oostendse defensie verloor Onuachu uit het oog en die kon vrij makkelijk de gelijkmaker binnenglijden. Nadien bleef het spel op en af lopen. Op slag van rust kreeg McGeehan dé kans op een nieuwe Oostendse voorsprong: hij liep netjes weg uit de rug van de Genk-defensie, maar mikte pal op de keeper.

Genk nam ook bij de start van de tweede helft het initiatief en KVO loerde op de snelle tegenprik. Maar de kwaliteit was niet te vergelijken met het eerste bedrijf: slechte passing en plompverloren ballen aan beide zijden. We moeten al meteen doorspoelen naar het laatste kwart van de match om enige spanning te noteren: de ingevallen

Castro met een mooie pirouette tot bij Preciade, Munoz kreeg de bal tot zijn verrassing in de voet en tikte meteen in de handen van Hubert. Anderzijds speelde KVO enkele goeie kansen op ene counter onvoldoende uit – een gebrek aan frisheid of focus? Berte mikte de beste kans nog op Vandervoordt.

Tot in de absolute slotfase: een Genkse corner wordt doorgekopt tot bij Munoz, die de 1-2 van dichtbij in doel kopt. Zeer koude douche voor een nochtans solide KVO dat weinig kansen weggaf. Al kan het zich wel optrekken aan de algemene prestatie. Bovendien kreeg Atanga rood voor een vermeende elleboogstoot.