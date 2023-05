KVK Westhoek degradeert, voorzitter Willy Lamaire ziet feestelijk afscheid in het water vallen

Door de 2-6 nederlaag tegen KM Torhout en de 1-2 winst van Wetteren op het veld van Jong Essevee zakt KVK Westhoek rechtstreeks naar derde amateur. Na de wedstrijd was er een afscheid van voorzitter Willy Lamaire (76) met twee optredens. Wat een leuk evenement moest worden, draaide anders uit.

De algemene vergadering kiest maandagavond een opvolger voor Willy Lamaire. “Die zware nederlaag tegen KM Torhout ervaar ik als een enorme ontgoocheling”, vertelt Willy Lamaire. “Ik ben negen seizoenen voorzitter geweest van BS Poperinge en tien seizoenen van KVK Westhoek. In die voorbije negentien jaar ben ik geen enkele keer met mijn ploeg gedegradeerd. Dat het nu toch gebeurt met KVK Westhoek doet mij enorm veel pijn. Maandag wordt normaal de nieuwe voorzitter gekozen. Ik zal erbij zijn, maar blijf nog in functie tot eind juni.”

Aangekondigd afscheid

“In februari had ik de Raad van Bestuur al laten weten dat ik er na dit seizoen definitief een punt als voorzitter zou achter zetten”, vervolgt Willy Lamaire. “De leeftijd begint door te wegen, ik kan minder tegen de stress en heb nachten wakker gelegen van wat er allemaal bij KVK Westhoek gebeurd is. Mijn vrouw en mijn kinderen hadden mij al dikwijls gezegd om ermee op te houden. Vooral de mislukte fusie met Sassport Boezinge heb ik ervaren als een dolk in mijn rug.”

“Toen ik als voorzitter van BS Poperinge een alliantie aanging met KVK Ieper had ik plannen om van het nieuwe KVK Westhoek een degelijke ploeg te maken die thuishoort in tweede amateur. Eigenlijk heb ik van in het begin het gevoel gehad dat ik van een aantal mensen nooit steun kreeg. Ik voelde het op momenten aan als een echte vijandschap.”

“Ooit heb ik eens stembriefjes meegenomen naar de Raad van Bestuur om te weten of men mij nog als voorzitter aanvaardde. Maar het bestuur heeft toen geweigerd om te stemmen. Kijk, iedereen heeft zijn eigen stijl, maar ik heb veel energie, tijd en geld in de club gestoken en ik heb van een aantal mensen er nooit waardering voor gekregen. Blijkbaar is het weinig voorzitters-sponsors gegeven om in schoonheid afscheid te kunnen nemen.”

Ontgoocheling is groot

“Na dit afscheid valt er een grote last van mijn schouders, maar ik had het liever anders gewild. Ja, ik ben ontgoocheld in een aantal mensen en dit seizoen ook door de mentaliteit van de spelers. Ik had altijd gehoopt dat KVK Westhoek zich alsnog zou kunnen redden. In Harelbeke hadden we altijd moeten winnen. Tegen KM Torhout volstond een gelijkspel.Maar door de verdedigende flaters werd het alsnog een beschamende en zware nederlaag.”

“In het leven zijn er natuurlijk belangrijker zaken dan voetbal. Ik zal nu meer tijd hebben voor de familie en krijg nu meer tijd om de kleinkinderen te volgen want veel van hen sporten in verschillende disciplines op een hoog niveau”, aldus Willy Lamaire.

“In die tien voorbije jaren als voorzitter van KVK Westhoek heb ik weinig wedstrijden gemist, ook niet die op verplaatsing. Mijn vrije tijd ging voor een groot deel naar voetbal. Dit betekent niet dat ik definitief afscheid neem, want ik blijf de jeugd van Westhoek sponsoren. Dit heb ik al aan voorzitter Martin Willems en TVJO Geert Glorie laten weten.”

“Ik neem afscheid als voorzitter van KVK Westhoek met pijn in het hart, maar ik wil wel het bestuur en de medewerkers bedanken die mij in die periode wél gesteund hebben. Of ik ooit nog naar een wedstrijd van KVK Westhoek kom kijken weet ik niet. Daar ben ik nog niet uit. De ontgoocheling is nog te groot om daar nu al klaarheid in te scheppen”, besluit Willy Lamaire.

(EG)