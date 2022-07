KV Oostende biedt beloftevolle Musayev profcontract

Jeugdproduct Andy Musayev (19) heeft zijn eerste profcontract ondertekend. Hij verbindt zich aan KV Oostende tot en met 2025, met optie op een extra seizoen.

Musayev begon in 2009 te voetballen bij het intussen vergane VG Oostende, maar belandde in 2012 bij KVO. Op drie seizoenen bij Club Brugge na, doorliep hij de volledige jeugdrangen van de Kustboys. Vorig seizoen liet hij zich als gevaarlijke flankaanvaller opmerken bij de U21 van Kurt Bataille. Na het seizoen charmeerde hij in een wedstrijd met de beloften tegen de A-kern en hij kwam toen ook tot scoren.

Hij vatte de voorbereiding op komend seizoen aan bij de A-kern en ging daar gewoon verder op dat elan, met onder andere vier doelpunten tegen Oudenaarde. Nu ziet hij zijn inspanningen en prestaties dus beloond. (TVA)