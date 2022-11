Kurt Hugelier over seizoensstart van Sparta Heestert: “Staan misschien wel op onze plaats”

Het is ondertussen al drie jaar geleden dat Kurt Hugelier bij Sparta Heestert hoofdtrainer was. Toen gaf hij de leiding van de ploeg in handen van Giovanni Sandra. Hugelier blijft als medewerker wel het sportieve reilen en zeilen van de club opvolgen.

“Het draait naar behoren”, evalueert de gewezen coach. “Je moet er rekening mee houden dat onze voorbereiding verre van optimaal was. Er werd door de spelers veel gereisd in het tussenseizoen, waardoor we niet op ons sterkste konden starten. Dat liet zich onmiddellijk voelen in de eerste wedstrijden. Ik herinner mij nog de match tegen Moen, waar we overal tekort kwamen. We kregen thuis een ware pandoering. In de eerste vier wedstrijden verloren we drie keer. We speelden in het begin tegen de stijgende tweede provinciale ploegen zoals Wevelgem en ook nog tegen het sterke Deerlijk. We wisten vooraf dat die ploegen de sterkste van de reeks gingen worden. Naderhand haalden we wel de punten die we moesten halen. We wonnen telkens tegen de ploegen die achter ons geklasseerd stonden. Ook de zege tegen Varsenare was mooi. We staan waar we moeten staan. De plaats die we mogen ambiëren, is bovenaan de rechterkolom. Meer zal er waarschijnlijk niet inzitten. Er zijn genoeg ploegen die we aankunnen om niet in degradatiegevaar te komen.”

Smalle kern

“Ik zie in de 3e nationale reeks Rumbeke en Wervik wat in ademnood komen. Het zou wel eens kunnen dat er daardoor bij ons vier ploegen degraderen. Dat betekent dat we al 12e moeten eindigen. Ons probleem is dat onze kern wat smalletjes is. Onze trainer heeft niet zoveel mogelijkheden. Maar onze spelers leveren toch goed werk af.” (MVA)

Zaterdag 26 november om 19 u. Sparta Heestert – Rac. Lauwe