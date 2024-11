Kurt Boey laat talenten doorstromen

VVC Beernem B vertoeft in de buik van vierde provinciale. De uitslagen ogen wisselvallig maar de titanenarbeid van Kurt Boey mag geprezen worden. Over ambitie naar hogere reeksen rept de coach met geen woord, over doorstroming van zijn jongens naar VVC Beernem A des te meer.

Kurt Boey citeert namen voor de vuist weg: “Aron Vanpoucke, Gilles Braet, Senne Claeys en doelman Simon Minderhout werden allemaal gevormd bij VVC Beernem B, waarvan ik de sportieve leiding heb. Dit zijn dus al vier talenten die ik kon laten doorstromen. Ze draaien probleemloos mee in de hogere reeks, ik heb dus mijn werk gedaan”, gaat hij van start.

Genieten geblazen

“Nu ben ik opnieuw bezig met een paar aankomende talenten, die binnen de kortste tijd hun overstap zullen maken. Ook in vierde provinciale kan een oefenmeester zijn ei kwijt. Vaak komt een oefening die we instuderen op training, tot uiting in een wedstrijd. Dan is het genieten geblazen op alle banken natuurlijk”, gaat Kurt voort.

“Ik woon in Torhout. De verplaatsing naar Beernem valt best mee. De sfeer in Beernem durf ik te bestempelen als voorbeeldig. Met Franky Mestdagh, de T1 van VVC Beernem A, werk ik vlekkeloos samen. Meer dan eens overleggen we. Dan geef ik hem zonder aarzelen de namen van jongens die bijna gereed zijn voor de overstap. Ze zullen ook op het niveau van derde provinciale de oefensessies goed verteren, want ik weet waarmee ik bezig ben. Denk je dat mijn leerlingen tactische oefensessies niet kunnen verwerken? Je zou serieus verschieten!”

Leven zuur maken

Als we het dan toch over promotiekansen moeten hebben, kunnen we niet naast Wenduine kijken. “Die kustformatie lijkt me quasi onklopbaar en raast op de titel af. Nacompetitie zal er allicht zijn voor Damme, Lissewege, Bredene B en Blankenberge B. Wij zullen voornoemde kleppers proberen het leven zuur te maken in onderlinge confrontaties. Volgend weekend zijn we bye, daarna trekken we naar nieuwkomer Zerkegem B. Vervolgens krijgen we voor en na de winterstop drie kleppers op een rij te verwerken: Lissewege, Damme en Bredene B. We zullen er klaar voor zijn”, besluit de coach.

(JPV)