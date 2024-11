Kurt Bataille nieuwe trainer van KM Torhout: “Snel de spelers leren kennen”

Er wordt bliksemsnel geschakeld bij voetbalclub KM Torhout. In het weekend bood Quincy Rombaut zijn ontslag als hoofdtrainer aan en meteen heeft het bestuur al een opvolger aangesteld: Kurt Bataille (54) uit Bredene.

Kurt is blij met de kans die hij krijgt en verlaat stante pede eersteprovincialer SV Bredene. Hij brengt adjunct-trainer Vincent Mylle mee, die eveneens de overstap maakt van Bredene naar Torhout. Daardoor verliest Jimmy Vandepoele, de huidige T2 van KM, zijn baan.

Twee belangrijke thuiswedstrijden

KM Torhout staat na ettelijke nederlagen de op twee na laatste in de rangschikking van de tweede amateurklasse A. Kurt Bataille, die dinsdagavond al de training leidt op De Velodroom, heeft de opdracht om het team weer op de rails te krijgen.

“Daar ga ik mijn uiterste best voor doen”, zegt hij. “Ik moet nu zo snel mogelijk de spelersgroep leren kennen en aftoetsen welk spelsysteem er het best bij het team past. Er staan twee belangrijke thuiswedstrijden voor de deur en we zullen punten proberen te pakken. Ik ben de club dankbaar voor het vertrouwen. Dit is een unieke mogelijkheid voor mij.”