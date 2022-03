KSV Rumbeke organiseert wandelvoetbaltornooi: Eerste Memorial Ignace Dejonghe op zondag 20 maart

Op zondag 20 maart vanaf 13 uur organiseert KSV Rumbeke zijn eerste wandelvoetbaltornooi ‘Memorial Ignace Dejonghe’. Een van de initiatiefnemers is Luc Lefebvre, die bekende ploegen kon strikken als AA Gent en Zulte Waregem. Natuurlijk doet ook het eigen team mee, dat drie jaar geleden ontstond op het Schierveldecomplex.

“Het ontstaan van dit wandelvoetbalteam ligt bij KSV Roeselare”, opent de 61-jarige Luc Lefebvre. “Toen ze failliet gingen, zijn we direct verhuisd naar KSV Rumbeke. Toen waren we hooguit met een vijftal spelers, ondertussen zijn er zo’n 25 leden die wekelijks op vrijdagnamiddag tussen 16 en 17.30 uur hun training afwerken. Eén keer per maand nemen we ergens deel aan een tornooi of spelen we een oefenwedstrijd.”

“Resultaten zijn bij ons niet belangrijk, voor ons telt de sfeer en kameraadschap. De reglementen zijn door de Bond opgesteld. Zo mag de bal niet hoger dan één meter gespeeld worden, mag er geen lichamelijk contact zijn en mag de keeper de bal niet redden met de handen, maar het voornaamste is natuurlijk dat je wandelt naar de bal en zeker niet loopt, anders is het direct fout. Je moet voor de matchen minstens 55 jaar oud zijn.”

“Tussen 18 en 23 mei nemen we deel aan een internationaal tornooi op Mallorca, maar eerst is er nog de organisatie van ons eerste eigen tornooi, de Memorial Ignace Dejonghe. Dat is een ex-ploegmaat uit de Roeselaarse periode.”

“Voor de eerste editie konden we meteen tien ploegen strikken, waarvan KAA Gent en Zulte Waregem de bekendste zijn. Uit onze provincie komen ook nog Vlamertinge, Oostkamp en Heuvelland. Alle ploegen zijn in twee reeksen opgedeeld. Na de poulewedstrijden speelt elk nog voor de plaatsen. De eerste twee krijgen een trofee. Er wordt ook een trofee voor de play-off uitgereikt. Iedereen is zondag welkom op het Sportpark in de Wervikhovestraat 7 in Rumbeke.

Ambitieuze plannen

“De ambitie van onze vereniging is dat we op korte termijn ook de format acht tegen acht opstarten voor spelers tussen de 35 en 55 jaar”, pikt bestuurslid en spelend lid Dirk Maesen nog in.

“Bedoeling is dat je hier bij KSV Rumbeke kan spelen vanaf je vijfde als benjamin tot je werkelijk fysiek niet meer kan op hogere leeftijd.” (SBR)