Kroone United klaar voor minivoetbalseizoen

Minivoetbalclub Kroone United werd drie jaar geleden opgericht. “Onze ploeg bestaat uit dertien spelers, waarvan sommigen voetbalervaring opdeden bij Eendracht Kuurne”, vertelt ploegverantwoordelijke Frank Segaert. “We startten oorspronkelijk in De Gulden Hert, maar verhuisden later naar De Platse. Sinds dit jaar is ons clublokaal De Kroone, dus het spreekt voor zich dat Chantal Tack van De Kroone uitgeroepen werd tot meter van de ploeg.” Frank beschrijft Kroone United als een vriendenploeg die eigenlijk nooit traint. “Ter voorbereiding van het seizoen speelden we wel een viertal voorbereidende matchen om elkaar beter te leren kennen.” De ploeg bestaat uit Robin Segaert, Ruben Dutoit, Maxim Vanysacker, Sil Vandenbogaerde, Stijn Victor, Djado Loosvelt, Yorn Decuypere, Omar El Bokani, Owen Laurez, Quinten Lecomte, Andreas Fourie, Gert-Jan Dewyn, Kenneth Vanden Nest en Frank Segaert. (BRU)