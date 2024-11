KM Torhout wil gendergeweld voorkomen: “Problematiek waar we niet aan voorbij mogen gaan”

Voetbalclub KM Torhout heeft de kans gekregen om tijdens zijn jeugdtrainingen drie interactieve sessies te laten plaatsvinden om gendergerelateerd geweld te voorkomen. Twee sessies zijn al voorbij, de derde heeft op maandagavond 4 november plaats. De club kreeg de drie sessies gratis aangeboden.

Het gaat om een project van Plan International België in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Plan International Spanje. De financiering gebeurt door de Europese Unie.

Seksueel geweld

Gendergerelateerd geweld komt helaas veel voor in de sport. Uit studies blijkt dat ruim een derde van de Belgische jongeren rechtstreeks of onrechtstreeks al te maken heeft gekregen met seksueel geweld in de sportclub. Dat geweld varieert van seksistische opmerkingen en grappen tot zelfs aanranding en verkrachting.

“Het is een problematiek waar we niet zomaar aan voorbij mogen gaan”, vindt KM-jeugdmanager Kris Defreyne. “We hebben vanuit onze club hierrond al heel wat inspanningen geleverd, maar elke extra vorm van preventie is welkom. Vandaar dat ik tevreden ben dat we de sessies aan een aantal van onze jeugdleden kunnen aanbieden. Dit is een mooie kans.”

Studenten Lichamelijke Opvoeding van de VUB hebben geleerd hoe ze de sessies kunnen geven en doen dat samen met medewerkers van Plan International.

De doelgroep zijn jongeren tussen de 15 en de 18 jaar die deel uitmaken van een sportclub, in dit geval dus KM Torhout. De sessies duren een dik anderhalf uur. De initiatiefnemers hopen om er gendergerelateerd geweld mee te voorkomen. Het sensibiliseren van jongeren is belangrijk.

Emoties in goede banen

De stedelijke sportdienst slaagde erin om de sessies naar Torhout te halen en daar is diensthoofd Heidi Trio blij om. “Tijdens de bijeenkomsten leren de jongeren zich bewust te zijn van hun eigen gedrag en dat van anderen”, zegt ze. “Via interactief sport en spel ontdekken ze hoe ze kunnen bijdragen aan een veilige en leuke sportomgeving. Ook leren ze de impact van ingrijpende gebeurtenissen begrijpen en technieken toepassen om hun emoties in goede banen te leiden.”

“Dit project kan overigens ook toegepast worden op allerlei vormen van pestgedrag. Het is bijgevolg meer dan de moeite waard om er aandacht aan te besteden binnen de teamsporten.” (JS)