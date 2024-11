KM Torhout-trainer Quincy Rombaut neemt ontslag: na alweer een nederlaag

Na de roemloze 4-1 nederlaag van KM Torhout tegen KSV Oudenaarde zaterdagavond heeft een zwaar ontgoochelde trainer Quincy Rombaut ontslag genomen. Het bestuur nam zijn beslissing nog een tijdje in beraad, maar heeft ze uiteindelijk aanvaard.

Dat betekent dat KM, dat in de laatste vijf wedstrijden maar 3 op de 15 heeft behaald, snel op zoek moet naar een nieuwe coach. De naam van Johnny Nierynck circuleert alweer op De Velodroom. Hij is vorig jaar als trainer ingevallen toen KM het degradatiespook zag opdoemen. En hij is erin geslaagd om het tij te doen keren en het behoud te verzekeren. Vraag is natuurlijk of hij een tweede depannageronde zou zien zitten.

Er een nachtje over geslapen

Coach Rombaut bood zijn ontslag zaterdagavond na de verloren match aan via een berichtje. “Gezien de emotionele situatie en de impulsieve reactie hebben we gewacht om erop te reageren”, aldus het KM-bestuur. “Zondag hebben we dan overleg gepleegd en er nog een nachtje over geslapen. Maandagmorgen hebben we uiteindelijk beslist om het ontslag te aanvaarden. We willen Quincy nadrukkelijk bedanken voor zijn inzet, zijn gedrevenheid en zijn vakmanschap. Uiteraard wensen we hem alle geluk toe in zijn verdere trainerscarrière.”

KM staat in de tweede amateurklasse nu de op twee na laatste met 12 punten uit evenveel wedstrijden. Met twee thuiswedstrijden voor de boeg moet er dringend gewonnen worden.