KM klaagt over De Velodroom: “Kunstgras is totaal versleten”

KM Torhout staat aan de klaagmuur. De voetbalvereniging vindt het stedelijke stadion De Velodroom, waar de thuismatchen plaatsvinden, onwaardig voor een club uit de tweede amateurklasse.

“Het kunstgras is totaal versleten”, foetert manager Didier Degomme. “Overal vind je van die zwarte rubberen bolletjes. Als de spelers het veld verlaten, lijken ze wel uit de steenkoolmijnen te komen. Dit is een schande voor een sportstad als Torhout. Het laatste jaar hebben we daardoor in het eerste elftal al met vier zware blessures te kampen gehad. Ook de verlichting is ontoereikend. Het is er grijs en donker. Telkens worden daar zure opmerkingen over gemaakt door de bezoekende teams. En terecht. Ik heb dit al verschillende keren bij de stad aangekaart, maar er wordt jammer genoeg geen gehoor aan gegeven.”

“Nog een voorbeeld. De dug-outs zijn kapot en verschrikkelijk vuil. Het regent binnen. Er staan al weken nieuwe exemplaren klaar, maar de plaatsing is blijkbaar pas voorzien in de week van 8 december. Dat is dan welgeteld twee maanden na de levering. Niet te geloven!”

Verlichting gekeurd

Schepen van Sport Joost Cuvelier wijst op de financiële zijde van de medaille. “De heraanleg van de kunststofmat is op korte termijn niet voorzien. Dat is een serieuze investering van vermoedelijk meer dan 300.000 euro. Alles moet volgens de geijkte procedures gebeuren.”

“De renovatie van het druk bespeelde kunstgras dringt zich inderdaad op”, geeft diensthoofd Sport Heidi Trio toe. “We nemen deze nood mee naar de meerjarenplanning 2025. Bij renovatie moeten de rubberen korrels, het zand en de eigenlijke kunstgrasmat verwijderd worden. De EU laat vanaf 2031 geen rubber meer toe. Vanaf dan moet er ander invulmateriaal gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld kurk.”

“Wat de verlichting betreft: die werd officieel gekeurd en voldoet aan de normen van de voetbalbond om in de tweede amateurklasse te spelen.”