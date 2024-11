KIJK – 4.000 Schotse supporters bouwen feestje op Brugse markt voor de match tegen Cercle

Cercle Brugge speelt vanavond tegen het Schotse Hearts. De fans verzamelden in het centrum van de stad.

De 4.000 meegereisde Schotse supporters bouwen een stevig feestje op de Markt in Brugge. En dat gaat gepaard met drank. Veel drank. Voorlopig blijft alles rustig. Straks dienen alle supporters richting ‘t Zand af te zakken waar zoals gewoonlijk de bussen wachten die hen naar Jan Breydel zullen brengen.

Cercle Brugge puurde uit zijn eerste drie wedstrijden vier punten, al hadden dat er gezien de blamage met een B-elftal in het IJslandse Reykjavik (3-1-verlies) meer kunnen/moeten zijn. Met Hearts krijgt de Vereniging de nummer drie van vorig seizoen uit Schotland op bezoek. In de huidige competitie draait het evenwel vierkant bij de ploeg uit Edinburgh.

Na elf speeldagen is Hearts elfde en voorlaatste. Afgelopen weekend kreeg het nog een 1-4 te slikken van leider Celtic, de tegenstander van Club Brugge woensdagavond in de Champions League. Cercle Brugge kreeg vorige zaterdag zelf ook een tik(je) door met 1-0 te verliezen bij Standard. Groen-zwart begint er vanavond om 18u45 aan in Jan Breydel.



© JVM

© JVM

© JVM