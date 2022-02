KFC Poperinge mag straks interprovinciaal spelen met de jeugdploegen: “Iedereen wordt hier beter van”

Bij het jeugdbestuur van KFC Poperinge valt goed nieuws te rapen. De club krijgt immers de kans om de komende jaren met haar jeugdploegen aan te treden in de interprovinciale competitie. Dat is uiteraard een opsteker van formaat voor de jeugdwerking.

“We spelen al vele jaren in de provinciale reeksen met onze jeugdploegen en koesteren al langer de ambitie om onze jongens van interprovinciaal voetbal te laten proeven”, vertelt algemeen sportief en jeugdcoördinator Tom Vandenbussche (39) enthousiast.

“Aanvankelijk was het de bedoeling om een auditverslag in te dienen om onze tekortkomingen qua begeleiding van onze jeugdploegen te kennen en in kaart te brengen. We ontvingen echter een driesterrenquotering voor onze jeugdwerking, waardoor we de mogelijkheid krijgen om gedurende drie jaar op interprovinciaal niveau te voetballen met een tiental jeugdploegen.”

Linietrainers

“Dit is een serieuze boost voor onze jeugdwerking. Jonge talenten zullen niet langer geneigd zijn om naar een club op nationaal niveau over te stappen. Ook de scouting bij de clubs uit de omgeving die met ons samenwerken (onder andere SK Elverdinge, TSC Proven, VKW Vleteren… red.) zullen we verder uitbouwen. De begeleiding van de spelers wordt nog verbeterd, omdat we ook verplicht zijn om linietrainers en specifieke begeleiders in te schakelen.”

Tom Vandenbussche geeft eerlijk toe dat de coördinatoren nog heel wat werk wacht om het plaatje helemaal rond te krijgen. “We zijn alle puzzelstukjes nog aan het leggen, maar het is onze bedoeling om volgend seizoen de geboden kans met beide handen te grijpen.”

“Onze quotering blijft drie jaar geldig, maar we willen maximaal gebruik maken van de mogelijkheid om interprovinciaal te spelen. We zijn nog druk op zoek naar specifieke trainers. Verschillende van onze coaches hebben een UEFA B-diploma en dat is een pluspunt, maar de eisen qua begeleiding zijn niet van de poes als je op dat niveau wil uitkomen.”

“We hebben met de coördinatoren al vele uren samengezeten en zijn al ver gevorderd met ons huiswerk. We zijn ervan overtuigd dat interprovinciaal voetbal enkel voordelen biedt voor de club en onze jeugdspelers. Ook de verre verplaatsingen vinden we niet echt een probleem. Als we nu naar Knokke moeten, zitten we ook een hele poos in de wagen met onze spelertjes. We gaan voluit voor interprovinciaal voetbal. Iedereen binnen KFC Poperinge zal er ongetwijfeld beter van worden”, besluit Tom Vandenbussche.

(PD)