Kapitein Arno Claeys blijft bij Westhoek: “Signaal naar de rest van de spelersgroep om te blijven”

Voor KVK Westhoek was 2024 een jaar om nooit te vergeten. Na de titel in derde amateur volgde een sterke eerste deel van de competitie. Kapitein Arno Claeys (30) hoopt op dit elan verder te gaan in 2025.

De spelersgroep kreeg tijdens de winterstop de nodige rust van trainer Bram Lucker. “Ze hebben ons na de goeie heenronde wat vrij gelaten, al werd er wel verwacht om onze conditie op peil te houden”, vertelt Arno. “Zondag 5 januari volgde de eerste training, want komende zaterdag is er alweer de eerste match voor de competitie.”

Een verplaatsing naar het sterke KRC Harelbeke is meteen een flinke uitdaging om het jaar te starten. Thuis werd het 2-4 voor de Ratten, toen ontbrak Arno. “Je moet tegen elke ploeg spelen, dus het maakt niet uit wanneer dat is. Het is zaak om klaar te zijn. Waar andere ploegen zich versterkten, gaan wij met dezelfde kern op zoek naar extra punten.”

“Het is nog even afwachten wie er in doel zal staan. Rodrigue Dutoit pakte zijn derde geel en doublure Tiziano Delmotte zal wellicht ook geschorst zijn na zijn rode kaart. Het zal dan aan onze jonge beloftendoelman zijn om zijn kans te grijpen. Thuis kwamen snel op achterstand en slikten we te makkelijk doelpunten. Hopelijk kunnen we zaterdag wel iets rapen.”

“Ons tussentotaal staat op 22 punten en we beleven een mooi seizoen. Hopelijk kan dit zo blijven doorgaan. Het puntentotaal had trouwens nog meer kunnen zijn. Bij enkele gelijke spelen voelden we dat er meer inzat”, zegt Arno, die voor een verlengd verblijf koos. “Ik heb als een van de eersten bijgetekend. Ik voel me goed en heb niet lang getwijfeld. Er kwamen nog contacten van andere ploegen, maar ik wil niet veranderen. Mijn snelle contractverlenging is een signaal naar de rest van de spelersgroep om ook te blijven.”

Na Harelbeke volgt een thuismatch tegen Oudenaarde, ook tegen die ploeg verloor Westhoek in de heenronde. “Alles is mogelijk en je kan op voorhand nooit voorspellen wie er zal winnen. We hopen om onze plaats in het klassement te consolideren en hier en daar punten af te snoepen van een ploeg uit de top van het klassement. Op die manier kunnen we onze rol spelen in de titelstrijd.”

Eerste nieuwkomer

Naast Arno verlengden ook Andres Decock, Jasper Degels, Ahmed Sabry en Emile Mourmanne hun overeenkomst. Met Lucas Cortvriendt (21) is er ook een eerste nieuwkomer. Hij maakt de overstap van eersteprovincialer KVC Ardooie. Lucas is een tweevoetige flankverdediger. (API)

Zaterdag 11 januari om 20 uur: KRC Harelbeke KVK Westhoek.