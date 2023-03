Zulte Waregem voelt zich bestolen: “De VAR wilde zich tonen”

De rode kaart voor Alessandro Ciranni was zacht uitgedrukt nogal merkwaardig. Eerst kreeg de vleugelspeler geel voor een tackle op Schoofs. De VAR draaide die beslissing terug en gaf Ciranni rood, terwijl het niet eens om een clear error ging. “Dit is een schandaal”, zei coach Mbaye Leye.

Zulte Waregem-trainer Mbaye Leye nam geen blad voor de mond, toen hij een reactie gaf na de verloren halve finale bij VTM. “Dit is een schandaal, ik kan het niet anders uitdrukken. Iedereen weet dat, denk ik. Zoals anderen al zeiden: dit is het failliet van de VAR. Daarnaast ben ik fier op mijn spelers, wat ze getoond hebben met tien. Maar we kunnen niet over voetbal spreken omdat scheidsrechters ook deel uitmaken van het voetbal.”

Vossen: “Dit gaat nergens over”

De man aan de VAR-knoppen was Nicolas Laforge. Ook Jelle Vossen was niet te spreken over die beslissing. “De VAR wilde zich tonen vandaag. Omdat ze afgelopen weekend niet hebben ingegrepen bij Buchanan. Dit gaat nergens over”, zei de Limburger voor de camera van VTM. “We zijn hier bezig over de halve finale in de Beker van België, voor mij een van de laatste kansen om die te bereiken. Dit kan je niet verklaren, hij staat tien minuten te kijken … Als een scheidsrechter zoveel tijd nodig heeft om te zien of het een clear error is of niet. Dan is het toch duidelijk? Er wordt dan bijgehaald dat Schoofs zijn enkel verdraait, ik heb dat ook al meegemaakt, soms zonder contact. Dit is geen fase waar de VAR moet ingrijpen. Dit is onbegrijpelijk voor mij.”