Zulte Waregem versterkte defensie met Dion Cools en Timothy Derijck

Voorlopig woedt er geen transferstorm aan de Gaverbeek. Zulte Waregem lijkt te opteren voor een rustige wintermercato. Met Timothy Derijck (34) en Dion Cools (25) haalde het wel de broodnodige versterkingen die het centraal achterin nodig had. “In deze transferperiode was het vooral onze prioriteit om het verdedigende compartiment te versterken.”

Twee nieuwkomers en een speler die terugkwam van een uitleenbeurt: de voorlopige inkomende transferbalans van Essevee. De club trekt traditioneel minder versterkingen aan in een transferwinter dan in een transferzomer. Ook zien we dat Zulte Waregem de laatste jaren meer op zoek gaat naar Belgische spelers, omdat die vertrouwd zijn met onze vaderlandse voetbalcompetitie.

Financieel onhaalbaar

“Deze transferperiode gaat niet gepaard met een sportieve voorbereiding van zes weken”, begint ceo Eddy Cordier. “Om die reden moet je spelers aantrekken die voldoende kwaliteiten hebben, meteen inzetbaar zijn en de competitie goed kennen. Dat is belangrijk voor een vlotte en snelle integratie. We staan voorlopig op een plaats waar een ploeg als Zulte Waregem niet hoort te staan. Het is nu de prioriteit om zo snel mogelijk punten te pakken en het behoud veilig te stellen. De nieuwkomers zullen hieraan bijdragen.”

De sportieve prestaties van de afgelopen maanden hebben Essevee er toe aangezet om versterkingen bij te halen. Cordier geeft toe dat Essevee nog bezig is met enkele dossiers. “In deze transferperiode was het vooral onze prioriteit om het verdedigende compartiment te versterken en dat vulden we zo snel mogelijk in. De transfermercato blijft nog open tot eind januari. Als club hebben we momenteel nog contact met een aantal spelers. Zo bekijken we enkele profielen van aanvallende middenvelders, maar die zijn voorlopig financieel onhaalbaar voor ons.”

Derijck, Cools, Limbombe

Al vroeg in de maand kondigde de West-Vlaamse club twee nieuwe versterkingen aan. Ex-speler Timothy Derijck en Dion Cools, ex-Club Brugge en huidig Maleisisch international, versterkten de rood-groene defensie. Broodnodig, want de Waregemse verdediging slikte dit seizoen al te veel tegendoelpunten. “Timothy is erg gemotiveerd en geëngageerd om opnieuw deel uit te maken van Essevee”, weet ceo Cordier. “Ondanks zijn leeftijd (34, nvdr.) is het een jongen uit de streek met veel ambitie en bovendien iemand die de club erg goed kent. Timothy brengt veel ervaring met zich mee en we hopen dat hij daarmee voor meer stabiliteit in de achterste linie zorgt.”

“Ook Dion kent onze competitie door en door. Hij is fysisch en mentaal 100 procent klaar en is een belangrijke versterking voor onze verdediging. Daarnaast kan ik zeggen dat hij zowel links als rechts uit te voeten kan, een zeer polyvalente speler dus. Zoals steeds worden transfers goed geanalyseerd door onze scouting en worden die besproken met de volledige sportieve staf. Dat was ook het geval bij deze twee versterkingen. Coaches Simons en De fauw kregen daarin ook inspraak.”

Het gerucht deed de ronde dat voormalig Belgisch international Anthony Limbombe (27) de overstap ging maken naar Essevee. Een spectaculaire deal leek in de maak als je weet dat Club Brugge de buitenspeler ooit verkocht voor meer dan acht miljoen euro. “Het klopt dat de speler bij ons werd voorgesteld”, aldus Cordier. “Anthony is in België door heel wat mensen gekend. Er was duidelijke interesse van beide kanten in functie van volgend seizoen, maar spijtig genoeg is het nooit tot een concrete deal gekomen. Dat soort zaken gebeuren nu eenmaal.”

Uitgaande transfers

Voorlopig verliet enkel Joost van Aken (27) het Waregemse kamp tijdens deze transferperiode. De Nederlander stond een wedstrijd in de basis en maakte, mede door blessures, geen wederoptreden. In die ene match die hij speelde, nam de centrale verdediger ook een rode kaart. Hij verdedigde amper 62 minuten de rood-groene kleuren voor Essevee. “Hij bleef sukkelen met een kwetsuur, dus vonden we het beter om in onderling overleg uit elkaar te gaan. De best mogelijke oplossing voor de club als de speler.”

Voor Omar Govea (26) en Luka Zarandia (25) zoekt de club nog oplossingen. “Deze twee spelers hebben duidelijk uitgesproken dat ze willen vertrekken. Essevee werkt mee aan een transfer dus bekijken we momenteel een aantal mogelijkheden waarin beide partijen zich kunnen vinden.”

“Jean-Luc Dompé kreeg ook enkele binnenlandse en buitenlandse aanbiedingen om de club te verlaten, maar die laten we deze transferperiode niet vertrekken. Een goede Dompé is voor ons team heel nuttig en zal ons zeker nog helpen in de resterende wedstrijden.”

Aflopende contracten

Bij Essevee lopen er een pak spelers rond die over een contract beschikken dat binnenkort afloopt. Sterkhouders als Humphreys, Seck en Sissako zien hun verbintenis binnen enkele maanden verlopen. Hoog tijd om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. “Hiermee zijn we natuurlijk al gestart”, zegt ceo Cordier. “Het ene gesprek loopt vlotter dan het andere, maar we zullen pas op het juiste moment de nodige beslissingen nemen.”