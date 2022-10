Zulte Waregem pakt levensbelangrijke driepunter op het veld van rivaal KV Kortrijk

En of dit zal deugd doen. Zulte Waregem heeft op het veld van grote rivaal KV Kortrijk een levensbelangrijke driepunter gepakt. Het keerde een 1-0-achterstand na rust helemaal om en ging uiteindelijk 1-3 winnen in het Guldensporenstadion. Dankzij de zege staat Zulte Waregem terug tussen de mensen, op 2 punten van een veilige 15e plaats.

De derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem stond zaterdag onder net nog wat meer hoogspanning dan andere jaren. Na een dramatische reeks van 5 op 33 had Zulte Waregem immers geen andere optie dan winnen. Al kon datzelfde evengoed gezegd worden van de thuisploeg, want ondanks de knappe zege tegen Antwerp van twee weken geleden, stond de veekaa zelf ook slechts één schamel puntje boven de degradatiestreep. In vergelijking met de nederlaag op Genk van een week eerder voerde Custovic vooraf één wissel in: Dessoleil kwam achterin in de ploeg in de plaats van de geblesseerde Radovanovic. Mbaye Leye ging na de 2-5-blamage tegen OH Leuven iets drastischer wisselen. Er kwamen maar liefst 6 andere jongens aan de aftrap. De meest opvallende wissel was evenwel die van Bostyn. Sammy Bossut kreeg de rekening van de afgelopen weken gepresenteerd en werd naar de bank verwezen.

Snedig begin

Dat er druk op de ketel zat, bleek al snel uit enkele nijdige overtredingen. Het duurde dan ook amper drie minuten vooraleer scheidsrechter Bert Put aan Zulte Waregem-middenvelder Vigen een eerste gele kaart uitdeelde. Een minuut later volgde ook al een tweede, dit keer voor KVK-verdediger Watanabe. Gelukkig was het ook op een eerste doelkans niet lang wachten. En meteen was het bijna prijs: Avenatti won het kopduel van Willen, maar Bostyn kon de kopbal van de Uruguayaan nog net via de paal uit zijn doel houden. Via een afgeweken knal van Tanaka kon de veekaa ook een tweede keer dreigen, terwijl Bostyn bij een derde Kortrijkse poging opnieuw goed in de weg lag. Aan spanning, duels en kansen aanvankelijk dus geen gebrek in het Guldensporenstadion.

Kortrijkse voorsprong

Want op het kwartier kwam ook Zulte Waregem een eerste keer piepen. Ilic moest meteen alle zeilen bijzetten om een bal die via Tanaka in doel dreigde te caprioleren over de lat te tikken. Op de daaropvolgende hoekschop miste Fadera dan weer van dichtbij onbegrijpelijk de 0-1. Voetbal draait om efficiëntie. Het is een wijsheid zo oud als de straat. “Zonder efficiëntie kan je geen wedstrijden winnen.” Mbaye Leye hamert er niet toevallig al weken op: “We moeten efficiënter worden in de beide boxen.” Als hij daarop hoopte in het Guldensporenstadion, dan kwam de Senegalees in de eerste helft alvast van een kale reis terug. Want ook de volgende kans was er eentje voor Essevee – Tambedou kopte recht op Ilic. Nog zo’n voetbalwijsheid: als je zelf de kansen mist, valt de goal nogal vaak aan de overkant. En zo geschiedde. D’Haene bracht de bal uitstekend voor waarop Keita – of Willen in eigen doel – de bal binnentikte.

Ondanks de Waregemse kansen een verdiende 1-0-voorsprong voor KVK, het Guldensporenstadion in lichterlaaie. Voor Lamkel Zé en Faiz Selemani het signaal om al wat fantasietjes boven te halen. De Kameroener en de Comorees amuseerden zich duidelijk goed. Al mochten ze Watanabe wel nog op hun blote knieën danken toen de Japanner een poging van Fadera van de lijn haalde. In de herneming knalde Offor wild over.

© (Foto BELGA)

Ommekeer

Ondanks de voorsprong liep het in de tweede helft niet zoals verhoopt voor de thuisploeg. De nonchalance nam de bovenhand en niet alleen zette Derijck Ilic al snel aan het werk met een kopbal, waarna ook Fadera een poging voorlangs mikte, maar na vijf minuten spelen viel ook sterkhouder FaÏz Selemani geblesseerd uit. Een serieuze aderlating voor de veekaa, zeker omdat Zulte Waregem resoluut op zoek ging naar de gelijkmaker. Zo spatte een poging van Vigen kort daarop uiteen op de lat. Zulte Waregem verdiende ondertussen zeker een goal, maar de bal leek er maar niet in te willen voor de Boeren. Dat illustreerde ook Offor: van dichtbij werkte hij een voorzet over. Op het uur was het dan toch eindelijk prijs voor de bezoekers. Na een uitstekende save van Ilic op een kopbal van Vossen, kwam de bal bij Modou Tambedou en die doorbrak de Waregemse vloek en zorgde voor de 1-1. Evenzeer verdiend.

KV Kortrijk was de greep op de partij ondertussen helemaal verloren en maakte werkelijk niets meer klaar. Zulte Waregem leek dan weer ontketend. In die mate zelfs dat het na 65 minuten zowaar ook 1-2 werd: Chinonso Offor torende op een hoekschop boven iedereen uit en zette Essevee in het hol van de leeuw op 1-2. De vreugde-uitbarsting op de Waregemse bank was enorm, de Kortrijkse desillusie navenant. In het slot probeerde de thuisploeg nog wel krampachtig een vuist te maken, maar de aanvalslinie gaf weinig thuis. Bostyn kon telkens simpel redding brengen.

Verloren zoon Gano beslist de match

Met nog vijf minuten op de klok was de wedstrijd helemaal gespeeld. Uitgerekend Zinho Gano – die zijn eerste minuten van het seizoen maakte na een verbanning uit de A-kern – zette vanop de strafschop de 1-3 op het bord. Het uitvak ontplofte, want iedereen bij Essevee besefte dat dit een levensbelangrijke zege was met het oog op het behoud. Bij KV Kortrijk zal de kater dan weer gigantisch zijn, want na de eerste helft leek er geen vuiltje aan de lucht. Ook in de Guldensporenstad moeten ze zo angstvallig naar onder kijken. Zulte Waregem op hun beurt staat dankzij de drie punten dan weer een pak dichter bij de mensen. De kloof met de veilige plaatsen bedraagt nog 2 punten.