Zulte Waregem kraakt in tweede helft, Standard pakt volle buit

Essevee kon lang standhouden tegen Standard. Maar Fadera en twee keer Gano lieten grote kansen onbenut. De thuisploeg kwam dan steeds meer onder druk. De VAR greep in na een licht contact tussen Bostyn en Bokadi: strafschop en 0-1 voor de Rouches. Perica zorgde nog voor de 0-2 en de 0-3.

“Van de drie competitieduels voor het WK spelen we er nog twee thuis. In die wedstrijden willen we herhalen wat we tegen Anderlecht toonden in de Elindus Arena: één collectief, een goeie mentaliteit en veel grinta”, zei Essevee-coach Mbaye Leye. Hij voerde twee wissels door. Opvallend: Gano kreeg zijn eerste basisplek na succesvolle invalbeurten. Sissako kwam weer in de ploeg, Offor en Tsouka zaten op de bank.

“Het is logisch dat Gano start, hij toonde wat hij kan bijbrengen en nu is hij volledig fit”, aldus Leye. Aan de overkant bracht Ronny Deila Alzate en Melegoni in de ploeg, Canak zat op de bank en Fossey behoorde zelfs niet tot de wedstrijdkern.

Voor aanvang was er even oponthoud omdat er een gat in een doelnet was. De eerste kans was voor de bezoekers. Ciranni kon gepast glijden om een inzet van Donnum af te weren. Bokadi speelde een dramatische pass, Fadera vergat het geschenk aan te pakken en knalde onbegrijpelijk op Bodart.

Standard eiste dan het balbezit op, zonder echt gevaarlijk te zijn. Als Essevee het leer veroverde, leed het te snel balverlies. De thuisploeg kwam nog eens piepen via een vrije trap van Ciranni, Bodart zweefde de inzet uit zijn doelvlak. Halverwege de eerste helft kon Willen Miroshi vrijspelen, Gano trapte te wild en weg 100% kans. Zulte Waregem stond goed georganiseerd en de Rouches vonden niet direct een oplossing. In de extra tijd dribbelde Dragus zich prima vrij, Bostyn kon nog net ingrijpen. Balikwisha trapte de rebound onbegrijpelijk over, à la Fadera in de beginfase.

Essevee onder druk

Ronny Deila greep in tijdens de rust. Perica en Canak kwamen Dragus en Alzate aflossen. De eerste kans was voor de thuisploeg. Sissako stuurde Gano het straatje in, de boomlange spits zag Bodart weer goed ingrijpen.

Standard antwoordde via een mooi uitgesponnen aanval. Melegoni verstuurde een prima voorzet, Perica knikte naar de hoek. Bostyn haalde het leer mooi uit zijn hoek. Iets voorbij het uur haalde Zinckernagel uit, zijn knal zoefde net over.

Leye voerde dan ook een dubbele wissel door. Gano leek moegestreden, Offor kwam hem vervangen. Vigen ging ook naar de kant, Tsouka viel in, waardoor Tambedou doorschoof naar het middenveld. Meteen daarna vond Donnum Perica, maar weer stond Bostyn in de weg. Tsouka kon dan een inzet van Canak wegwerken met het hoofd. Essevee stond onder druk en kreeg het moeilijker.

Een dikke tien minuten voor affluiten moest ref Lardot naar de beelden gaan kijken op aangeven van de VAR. Bostyn had Bokadi licht geraakt in de zestien, strafschop. Aanvoerder Dussenne zette de elfmeter koeltjes om. Leye zette dan nog eens alles op alles en bracht Dramabiev en Ndour als laatste wapens. Dat draaide meteen verkeerd uit. Perica kon op een tegenaanval voor de 0-2 zorgen. De kelk moest dan helemaal leeg tot op de bodem. Tsouka keek in de extra tijd nog aan tegen een vermijdbaar rood karton. Raskin maakte dan nog een leuke wandeling op zaterdagnamiddag, Perica kon zijn tweede maken: 0-3.

De komende twee wedstrijden worden er maar beter punten geraapt. Op papier zijn de tegenstanders haalbaar met een uitmatch in Mechelen en een thuispartij tegen Eupen. (JCS)