Zulte Waregem in eigen huis onderuit tegen Racing Genk

Zulte Waregem heeft zijn sterk seizoensbegin niet positief kunnen verderzetten. Op bezoek in de Elindus Arena had Racing Genk aan een doelpuntrijke eerste helft genoeg om afstand te nemen van de thuisploeg. Na de pauze legde Munoz de 1-4 eindstand vast en zo mag de volle buit mee naar Limburg.

De wedstrijd in de Elindus Arena was nog pril toen Lawrence Visser naar het VAR-scherm werd geroepen. Tambedou haalde Németh onderuit, al ging de bal wel heel licht op de stip. Kapitein Heynen zette de Genkenaren op voorsprong. 0-1 en zo moest Essevee meteen reageren, wat het ook deed. Dompé, Fadera en Drambaev toonden zich bedrijvig rond de Genkse zestien, maar echt gevaar bleef echter uit.

Na een kwart wedstrijd namen de bezoekers de wedstrijd meer in handen. Bossut moest tussenkomen op pogingen van Trésor en Hrosovsky. Na de drankpauze bracht Andres Németh, de vervanger van Cyriel Dessers, Genk op een comfortabele 0-2 voorsprong. De Hongaar kwam zomaar alleen voor Bossut en knikte binnen. Zwak verdedigd door de thuisploeg. Het werd duidelijk dat het niet de avond van Zulte Waregem zou worden.

Na de dubbele voorsprong van de bezoekers verdween het tempo wat uit de wedstrijd, tot Jelle Vossen – wie anders? – uit het niets voor de neus van Vandevoordt opdook. Hij was sneller op de bal dan Cuesta en leek zijn ploeg met vernieuwde energie de rust in te laten gaan. Al was dat idee van korte duur. Meteen na de aansluitingstreffer kon Heynen zijn tweede van de avond tegen de netten trappen, al zag Bossut er niet zo goed uit.

Na de pauze deed Genk gewoon verder met wat het ervoor deed, namelijk scoren. Op hoekschop kon Munoz de 1-4 binnenkoppen. Krediet wel naar de troepen van Mbaye Leye, die ondanks ze drie doelpunten in het krijt stonden wel probeerden te voetballen, al was het te weinig. Fadera en Drambaev kwamen te kort om Vandevoordt te verrassen.

Genk haalde de voet van het gaspedaal en Essevee kreeg wat ruimte, maar deed daar uiteindelijk niets mee. Sissako werd voor Vandevoordt gebracht maar trapte over de bal. Drambaev was veel te hebzuchtig toen de ingevallen Braem alleen aan de tweede paal opdook. Castro zag zijn vrije schop sterven op de paal. Het slotakkoord was voor Stan Braem. De spits scoorde bijna zijn eerste goal in het profvoetbal, maar strandde tweemaal op Vandevoordt.

Het bleef 1-4 aan de Gaverbeek en zo boekte Genk een relatief makkelijke zege in Waregem. In contrast met de voorbije weken was dit een minder prestatie van Essevee, al is verliezen tegen Genk geen ramp, zeker met hun huidige vorm. Volgende week volgt een herkansing tegen Charleroi, opnieuw in eigen huis. Genk kan zijn uitstekende flow verderzetten tegen Cercle Brugge.

(Jorunn Vannoorden)

DIGEST

Doelpunten: 9’ 0-1 Heynen, 25’ 0-2 Németh, 43’ 1-2 Vossen, 44’ 1-3 Heynen, 52’ 1-4 Munoz

Gele kaarten: 27’ Lopez, 48’ Tambedou, 63’ Hrosovsky, 65’ Rommens, 73’ Sissako, 82’ Arteaga

Zulte Waregem: Bossut; Ciranni (66’ Ramirez), Tambedou, Lopez, Drambaev; Sissako (83’ Sangare), Rommens, Vigen (46’ Tsouka); Fadera, Dompé (66’ Braem), Vossen (46’ Novatus)

Racing Genk: Vandevoordt, Munoz, Cuesta, McKenzie, Arteaga; Heynen, Hrosovsky (72’ Ouattara), Trésor (84’ Galarza), El Khannouss (66’ Castro), Paintsil; Németh (72’ Onuachu)