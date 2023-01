Zoekend Club zwoegt zich voorbij moedig Essevee

Club Brugge heeft zijn eerste winst onder coach Scott Parker beet, met 1-2 op bezoek bij Zulte Waregem. Essevee was minstens de evenknie, maar slikte te gemakkelijk goals en liet zelf na om kansen af te maken. Het vertrouwen bij de landskampioen is nog altijd niet in orde. Parker is nog zoekende. Een goed voetballend Zulte Waregem profileerde zich niet als een degradatiekandidaat en verdiende eigenlijk meer.

Het was geen verrassing dat Gouden Schoen Simon Mignolet voor de aftrap in de bloemetjes gezet zou worden, zo geschiedde ook. Club Brugge wou vooral eens een goeie prestatie neerzetten. Essevee moest het dan weer zonder sterkhouder Ruud Vormer doen, omdat zijn loon niet volledig wordt betaald door Zulte Waregem. Coach Mbaye Leye zag dan ook nog Zinho Gano uitvallen, Sormo zat op de bank. Daardoor kwamen Vossen, Lopez en Ciranni aan de aftrap.

Club-trainer Scott Parker wou de magere 3 op 12 dan weer uitwissen en zijn eerste zege met blauw-zwart pakken. Hij voerde vier wijzigingen door. Buchanan was geschorst, Mechele, Nusa en Yaremchuk verdwenen uit de basis. Mata, Boyata, Skov Olsen en Jutgla mochten starten.

Essevee startte zonder vrees en kon eens piepen via Vossen. Lang duurde dat euforische gevoel niet. Jutgla ontdeed zich simpel van Derijck, maar gleed dan uit waardoor zijn trap een voorzet werd. Vanaken probeerde het leer te beroeren, ook Lang was gevolgd en tikte binnen. De VAR zette er nog het vergrootglas op en keurde het doelpunt goed. Een prima start voor Club Brugge dus.

Na een kwartiertje moest Jutgla de strijd staken door last aan de heup, pech voor de Spanjaard. Yaremchuk stoomde zich klaar om in te vallen. We zagen langs beide kanten wel mogelijkheden tot grote kansen. Maar Yaremchuk en Ndour kozen voor de verkeerde optie of hadden te veel tijd nodig. Daar zat echt wel meer in. Essevee zette veel druk en kon Club bij momenten opsluiten. Maar als Zulte Waregem balverlies leed, lag er best wel wat ruimte: opletten geblazen dus.

Bedrijvige Ndour

We zagen een thuisploeg met veel strijdlust, kansen waren er niet echt. Op het halfuur kreeg Essevee dan toch loon naar werken. Mata kreeg een voorzet niet goed weggewerkt, Ndour snoepte het leer af en legde simpel binnen: 1-1, alles te herdoen. Vossen kopte dan een vrije trap nipt voorlangs. De volgende grote kans was dan weer voor Ndour, Mignolet ranselde zijn poging uit zijn doel. Ndour was zeer bedrijvig en trapte dan in één tijd naast.

Net voor rust kwam Club nog eens opzetten. Onyedika trapte net naast. Op hoekschop was het wel raak. Meijer legde terug op Vanaken die genadeloos voorbij Bossut knalde: 1-2. Essevee ging zo met een tegenslag de rust in, want dat verdiende het niet.

Vossen op de paal

Essevee leek niet echt aangeslagen en ging gewoon door op zijn elan. Brüls zette meteen een aantal aanvallen op en was de dirigent op het middenveld. Na tien minuutjes ging Mata weer aan het zwemmen, Vossen kon trappen. Zijn inzet stierf op de paal. Parker greep dan in en haalde Mata naar de kant voor Mechele.

De partij verwaterde dan wat, Essevee bleef aandringen zonder grote kansen bijeen te voetballen. Club had zijn schaapjes nog niet op het droge. Beide coaches gingen dan volop wisselen. Onder meer een ondermaatse Yaremchuk werd na een uur opnieuw naar de kant gehaald. Leye zette aanvallend alles op alles om toch nog dat gelijkspel over de lijn te trekken.

Borja Lopez maaide in de slotfase een doorgebroken Lang onderuit: rood. Fadera liep dan nog tegen een overbodige gele kaart aan en mist zo de wedstrijd tegen Union. Het leek over en uit voor de thuisploeg. En dat terwijl Essevee wel recht had op een gelijkspel. De hele wedstrijd was het minstens de evenknie van Club Brugge, dat nog altijd zoekende is.