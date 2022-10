Zinho Gano bezorgt Zulte Waregem diep in blessuretijd gouden driepunter tegen Anderlecht

Zulte Waregem heeft na de derbyzege tegen KV Kortrijk opnieuw gewonnen! In eigen huis boekte Waregem een 3-2 zege tegen Anderlecht. Essevee begon zeer sterk aan de wedstrijd en kwam terecht op voorsprong, maar na de pauze gingen de bezoekers erop en erover. In de slotfase zorgde de ingevallen Sissako tegen een tienkoppig Anderlecht voor de gelijkmaker, in minuut 96 schonk Zinho Gano zijn ploeg een gouden driepunter met een heerlijke kopbal.

Geen redenen voor Mbaye Leye om wijzigingen aan zijn ploeg door te voeren. Thuis tegen Anderlecht begonnen dezelfde elf die de derby in en tegen Kortrijk wonnen. Miroshi begon zo opnieuw op de linksachter, toch niet zijn favoriete positie. Maar de keuze van de coach loonde. Na nog geen vijf minuten spelen schilderde de Tanzaniaan een voorzet op het hoofd van de alleenstaande Vossen, die ruimte moet je de ervaren spits natuurlijk niet geven. De aanvoerder kopte zijn ploeg heerlijk op voorsprong, een betere start kon Essevee niet wensen. Of toch wel, vier minuten na de 1-0 werd Vigen op de tegenaanval bereikt. De Deen zijn schot week af tegen de paal. Anderlecht kwam goed weg maar was gewaarschuwd.

Zulte Waregem toonde dat het weg wil uit die degradatiezone, het speelde met veel vertrouwen en troefde Anderlecht af in zowat elk duel. Bij Wesley Hoedt zelfs tot bloedens toe. Na twintig minuten dreigden de bezoekers toch een eerste keer, maar Bostyn tikte het schot van Vertonghen in hoekschop. Even later moest Jelle Vossen tot tweemaal toe een bal van de lijn redden, de nummer negen toonde zijn belang voor de ploeg. Aan de overkant bleef Essevee zich tonen. Offor krulde een bal op de dwarsligger.

Mindere beurt Laforge

Iets na het halfuur kwam Anderlecht toch langszij. Na een heerlijke rush van Murillo moest Silva maar binnenduwen, koud kunstje voor de Portugees. 1-1 dus, nee oordeelde ref Laforge na raadpleging van de VAR. Arnstad stond in de baan van de bal in een buitenspelpositie, afgekeurd. De VAR keerde daarom terug op een voorafgaande fase, waar Derijck een zware overtreding beging op Silva. Een fout die eigenlijk zuiverrood was, maar de verdediger kreeg slechts geel. De goal werd afgekeurd en teruggedraaid naar een strafschop, die zette Silva om. Toch 1-1 dus, Derijck kwam heel goed weg met maar geel voor die fout. In de blessuretijd van de eerste helft maakte ref Laforge opnieuw een opvallende beslissing. Zeno Debast kreeg een rode kaart na een zogezegde slag richting Fadera, maar daar was niets aan. Gelukkig voor de jonge verdediger van paars-wit kwam VAR Lardot tussen en werd de uitsluiting van Debast uitgewist. 1-1 aan de rust dus, Nicolas Laforge was aan de rust de meest besproken man.

Erop en erover na de pauze

Na vijf minuten spelen in de tweede periode was het dan toch einde wedstrijd voor Timothy Derijck, niet na een rode kaart, wel na een blessure. De regen begon ondertussen met bakken uit de hemel te vallen in de Elindus Arena, het maakte het voetballen er niet makkelijker op. Het was dan ook uit het niets dat Diawara er, met zijn eerste voor Anderlecht, 1-2 van maakte. Verschaeren legde uitstekend af, de Guineeër nam de bal knap op de volley en verschalkte zo Bostyn. Erop en erover noemt men dat, zonde voor Essevee dat zeker niet moest onderdoen. Een minuut later maakte Silva er zelfs al 1-3 van, maar die goal werd terecht afgekeurd wegens buitenspel van aangever Murillo. Hoe dichter het einde van de wedstrijd in zicht kwam, hoe slechter het veld bespeelpaar werd.

Rood voor de bezoekers

Het kon al eerder gebeurd zijn, maar met nog twintig minuten te spelen werd er dan toch rood getrokken. Bij een duel zonder bal gaf Arnstad een domme elleboogstoot aan Tambedou, jeugdzonde van de 19-jarige Noor. Met elf tegen tien kon Essevee nog een punt uit de brand slepen. Sissako kopte een perfect aangesneden hoekschop van Rommens binnen. Net als vorige week doet Essevee het opnieuw op stilstaande fase, al zag de paarswitte defensie er niet goed uit. Er werden tien minuten extra tijd aan de wedstrijd toegevoegd en uitgerekend in minuut 96 maakte Zinho Gano er met een heerlijke kopbal 3-2 van voor Zulte Waregem, goed voor de zege!

Anderlecht schiet zichzelf zwaar in de voet en blijft achter met 7 op 27. Mazzu zal niet goed slapen. Mbaye Leye beloont het vertrouwen dat het bestuur van Zulte Waregem in hem behield. Na deze zes op zes klimt de rode lantaarn op gelijke hoogte met Oostende, Kortrijk en Seraing. Zaterdag volgt een ultrabelangrijke zespuntenmatch op het veld van voorlaatste KV Oostende. Bij winst geeft Essevee de rode lantaarn door aan de kustploeg, en komt het terecht in iets veiligere regionen. Van een ommekeer gesproken.