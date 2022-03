Zijn ex-coach Erwin Koeman gelooft dat Alfred Schreuder best de stijgende druk aankan, maar…: “Dat kinderlijke gedrag van Lang moet stoppen”

Met zeven punten achterstand en de druk om alsnog kampioen te moeten spelen, kan Alfred Schreuder zich weinig of geen puntenverlies meer permitteren. Erwin Koeman was bij RKC Waalwijk en Feyenoord coach van Schreuder, die vorig jaar bij FC Barcelona nog assistent was van zijn broer Ronald Koeman. “Alfred weet als geen ander dat er belangrijker dingen zijn dan voetbal”, zegt hij. “Die levenservaring kan hem helpen om met de druk om te gaan.”

Zo is het altijd wat: dan win je met 0-5 en gaat de media-aandacht naar een misnoegde speler die na zijn vervanging meteen naar de kleedkamer doorstoomt en dan moet je als coach lezen dat je hem onvoldoende gepamperd hebt. Erwin Koeman lacht. In Nederland volgen ze de fratsen van Noa Noëll Lang als een stripverhaal.

“Die jongen is nog een klein kind”, zegt hij. “Alfred zal hem achteraf ongetwijfeld uitgelegd hebben waarom dat kinderlijke gedrag een keer moet ophouden. Want dit kan natuurlijk niet blijven duren, zoniet zal het met die Lang de verkeerde kant opgaan.”

Club’s Noa Lang. © BELGA

Tot het gaatje

Koeman kent Schreuder goed. Hij was destijds zijn coach bij RKC Waalwijk en bij Feyenoord. “Alfred was een prima speler, een prima professional en een prima persoon”, vertelt hij. “Een middenvelder, technisch, met inzicht en leidinggevende kwaliteiten. Een hele serieuze jongen voor wie elke training belangrijk was, die elke wedstrijd tot het gaatje ging en als het moest ook wel eens een schop kon uitdelen.”

“Wanneer de ploeg aan het aanvallen was, was hij al aan het kijken wat er moest gebeuren als we de bal zouden verliezen. Dat was Alfred ten voeten uit: iemand die verder dacht dan zichzelf, het hele team overzag, meedacht met de coach en ook anderen coachte.”

Het was tijdens zijn spelerscarrière al duidelijk: Alfred Schreuder zou coach worden. Eerst wordt hij assistent-trainer bij Vitesse, daarna bij FC Twente en eens in het bezit van het juiste diploma promoveert hij in Enschede tot hoofdcoach. Na zijn ontslag daar anderhalf jaar later, gaat hij als assistent mee met Huub Stevens naar TSG 1899 Hoffenheim. Dat blijft hij daar ook onder Julian Nagelsmann.

Club’s Noa Lang and Club’s Alfred Schreuder. © BELGA

Tot Marc Overmars hem in 2018 naar Ajax haalt als assistent van Erik Ten Hag. Een jaar later vertrekt hij weer uit Amsterdam om in Hoffenheim Nagelsmann op te volgen als T1. Maar nog voor het einde van het seizoen gaan beide partijen weer uit elkaar. “Omdat we het niet eens konden worden over hoe TSG in de toekomst geleid moet worden”, aldus Schreuder toen in de Duitse pers.

“Dan moet je eerlijk zijn en de juiste conclusies trekken.” Ronald Koeman neemt hem vervolgens als T2 mee naar FC Barcelona.

Vakmanschap

Dat Schreuder gevraagd wordt om als assistent in hele grote clubs te gaan werken, wijt Koeman aan zijn vakmanschap én zijn persoonlijkheid. “Behalve zijn zin voor tactiek en organisatie is hij ook een mens met wie je graag wil samenwerken, iemand die zichzelf op het tweede plan kan zetten. Dat typeert hem ook als trainer.”

Bij Club is hij pas voor de derde keer in zijn trainerscarrière hoofdcoach en de opdracht is aartsmoeilijk: in januari instappen en kampioen worden met een ploeg die in de Champions League murw gespeeld werd en in de competitie al zeven punten achterstand telt.

© BELGA

CEO Vincent Mannaert verklaart dan wel dat Schreuder de juiste man op het juiste moment is én dat het tijd zal vergen alvorens de ploeg weer top is. Maar van de buitenwereld krijgt hij, als veredelde T2, al snel tegenwind, televisiemaker en prominent Clubsupporter Eric Goens noemt hem zelfs ronduit een prutser.

Nuchter

In de topper tegen Antwerp is het Club van Schreuder top, dominant in balbezit én in de pressing bij balverlies, maar drie dagen later wordt het op eigen veld uit de bekerfinale gehouden door AA Gent. Schreuder toont zich in de crisismomenten nuchter: hij zegt waar het op staat en houdt er de moed in.

“Tegenslagen horen bij het leven. Waar het om gaat: hoe ga je ermee om?” De beste manier om ermee om te gaan, zo benadrukte hij al enkele keren, is ervan te leren, positief te blijven, karakter te tonen en met vertrouwen de volgende uitdaging aan te gaan.

Hoe Mourinho tekeer gaat bij AS Roma: kan die dan ook niet om met druk?

Je verwacht na een verloren voetbalwedstrijd eigenlijk ook geen drama van een coach die er getuige van was hoe zijn dochtertje na de diagnose terminale hersentumor toch nog anderhalf jaar voor haar leven vocht. Je begrijpt ook dat er voor zo iemand grenzen zijn aan het pamperen van spelers die klagen omdat ze gewisseld worden of op de bank moeten zitten.

Moeilijke job

Koeman ziet in Schreuder ook best wel de persoonlijkheid van een hoofdcoach, maar tegelijk merkt hij hoe hectisch die job is geworden. “Je mag tegenwoordig bijna geen wedstrijd meer verliezen of je krijgt problemen. Zeker in moeilijke momenten staat er constant een camera op je gericht en als je dan eens een rare beweging maakt, is het: hij kan niet met de druk om, hij weet het niet meer of hij ziet het niet meer zitten. Iedereen bemoeit er zich mee en er wordt zo snel geoordeeld.”

Club’s hoofdcoach Alfred Schreuder. © BELGA

“Mensen kunnen precies niet meer op een normale manier over iemand praten. Of je bent heel goed of je kent er helemaal niets van. Het is moeilijk om vooraf in te schatten hoe je daarmee zal omgaan. Zie hoe Mourinho bij AS Roma tekeergaat. Kan die dan ook niet met de druk om? Het is een moeilijke job en het wordt er niet makkelijker op.”

Belangrijker dan voetbal

Daar krijgt Schreuder bij Club nu ook mee te maken, stelt Koeman vast. “In deze omstandigheden mag hij niet verliezen of hij krijgt de analisten en dat hele sociale mediagedoe op zijn dak. Maar goed, hij koos er zelf voor en hij weet wat het inhoudt. Tot nu toe blijft hij er vrij rustig onder. Om zich heen schoppen, past ook niet bij de persoon Schreuder.”

En die persoon Schreuder weet intussen dat er belangrijker dingen zijn dan voetbal. “Na wat hij destijds in zijn gezin meemaakte, weet hij als geen ander dat dat echt de waarheid is. Die levenservaring kan hem helpen om met de druk om te gaan. Ik volg het op de voet en ben benieuwd hoe het dit seizoen bij Club Brugge zal aflopen.”

