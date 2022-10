Yann Gboho (21) groeit bij Cercle stilaan naar zijn goede vorm: “De hoge intensiteit kan mij fysiek enkel beter maken”

Yann Gboho vormde voor Cercle voorbije zomer tijdens de mercato een enorme opportuniteit. Hij werd pas laat binnengehaald en kende na een chirurgische ingreep eind vorig seizoen trainingsachterstand. Ondertussen gaat het de goede richting uit. “Zo snel mogelijk een basisplaats halen, is het doel op korte termijn”, liet hij na zijn goal in Union weten.

Yann Gboho (21) zag al op jonge leeftijd een deel van de wereld. Hij werd geboren in Man in Ivoorkust. Als vijfjarige volgde hij zijn vader wiens beroep hem naar Gabon en vervolgens naar Martinique bracht. Daar begon hij te voetballen bij Aiglon du Lamentin. Na opnieuw een verhuis naar Frankrijk, weer door de job van zijn vader, sloot Gboho zich aan bij FC Rouen. Creatief als hij was koos hij midden 2018 voor Stade Rennes als een club met één van de meest indrukwekkende jeugdopleidingen in Frankrijk. Hij tekende er zijn eerste contract. Een goede keuze, zo bleek, want een jaar later mocht hij debuteren in de Franse Supercup. Na ruim een uur viel hij toen in tegen het Paris Saint-Germain van onder andere Thomas Meunier en Kylian Mbappé.

De keuze voor Rennes was enigszins begrijpelijk, omdat een deel van Yanns familie, zoals nu ook zijn neef Désiré Doué, er voetbalde. Tijdens zijn jeugdopleiding was de Cercle-aanvaller 27-voudig Frans jeugdinternational, vanaf de U15 tot en met de U18 met zeven goals. “Nadien ben ik niet meer opgeroepen”, opent Gboho. “Het was een generatie met William Saliba, nu bij Arsenal en Benoit Badiashille van AS Monaco. Bij Rennes speelde ik nog met Sofiane Diop, dit seizoen van AS Monaco naar Nice, Eduardo Camavinga, nu bij Real Madrid en Adrien Truffert die voor de Franse nationale ploeg uitkomt.”

“Ik wil vooral plezier beleven hier, pas dan word je een betere voetballer”

Nadien kwam Gboho met Rennes zeven keer in Europa uit, waaronder viermaal in de poulefase van de Champions League. Daarin speelde hij twee keer tegen Chelsea, de uiteindelijke winnaar. Vorig seizoen werd hij dan uitgeleend aan het Nederlandse Vitesse. De Duitse technisch directeur Johannes Spors klonk bij de komst van Gboho alvast tevreden. “Yann kan voor creativiteit zorgen, beschikt over een goede eindpass en hij heeft de stootkracht om zelf gevaarlijk te worden in het zestienmetergebied. Hij is een dynamische en creatieve speler, met snelheid en een goede individuele actie. Deze wapens maken hem een sterke nummer tien, maar hij komt ook tot zijn recht op meerdere posities in de aanval.” Bij de club uit Arnhem speelde hij aan de zijde van onder andere Lois Openda, nu bij Lens. “Ik heb nog steeds contact met hem. Toen ik voor Cercle tekende, gaf hij mij wel wat tips en tricks over Brugge en waar ik eventueel kon wonen. En dat is ondertussen in Knokke-Heist.”

Vertrouwen bij Cercle

Gboho kon bij Vitesse het seizoen echter niet volmaken omwille van een blessure aan de lies. “Het was iets wat al langer aansleepte. Ik moest telkens met pijn voetballen. Ik heb in april dan besloten om een chirurgische ingreep te laten doen, zodat ik kon terugkeren op het hoogste niveau.”

Ghobo lag nochtans nog één seizoen onder contract bij Rennes, maar koos toch voor Cercle waar hij een verbintenis voor drie seizoenen ondertekende. “Sportief leek het mij de beste keuze. Ik had een gesprek met de toenmalige coach. Daarna ook met de technisch directeur. Zij gaven mij het vertrouwen en ik geraakte geïnteresseerd in het project dat zij mij voorstelden. Na ons gesprek wilde ik niet lang wachten. Het was voor mij na Frankrijk en Nederland een derde verschillende competitie en dat stemde mij alvast tevreden.”

De aanvaller beschouwt Cercle als de ideale stap. “De aanpassing verloopt goed, maar is zeer intens. Fysiek probeer ik steeds vooruitgang te boeken. Na de ingreep en in de wekenlange revalidatie die daarop volgde, had ik toch een tijd niet gespeeld. Het was dan ook begrijpelijk dat ik bij Cercle niet meteen in de selectie zat. Maar het gaat steeds beter. Ik werk hard en kreeg reeds enkele invalbeurten. Hoe we hier werken, met veel loopwerk en een hoge intensiteit, kan mijn fysiek alleen maar verbeteren.”

Cijfers omhoog

Yann beschouwt zich verder als een dynamische en explosieve speler. Hij is technisch en kan gemakkelijk in één tegen één de tegenstander uitschakelen. Hij neemt de bal, provoceert, probeert te dribbelen, zonder de nodige risico’s te nemen. Op Union scoorde hij een eerste keer. “Het was eerder een goal voor een nummer negen, maar als de bal komt in de grote rechthoek, waar je bij kan, mag je niet twijfelen.”

Zijn verwachtingen liggen hoog. Gboho maakt zich sterk om nog beter te doen dan vorig seizoen. “Op de eerste plaats wil ik vooral plezier beleven. Pas dan word je een sterkere voetballer. Maar daarnaast ook beslissend, efficiënt zijn, assists geven, doelpunten scoren. Kortom, mijn cijfers omhoog halen.” Rekening houdend met de concurrentie die er voorin toch is. “Dat maakt deel uit van het voetbal. Het zorgt ervoor dat je voor je plaats moet knokken, tonen dat je die plaats wil en verdient, al is het uiteindelijk de coach die beslist.”

Vrijdagavond is er al een nieuwe match, tegen Charleroi. “Het is een thuiswedstrijd. We moeten opnieuw ons spel opdringen. Het vertrouwen is er. We moeten resoluut voor de drie punten gaan. Zij staan een punt voor ons. We weten dus wat ons te doen staat. Dat is onze motivatie. En om misschien toch de linker kolom te ambiëren en alsnog beter te doen dan vorig seizoen. We mogen niet twijfelen, er blijven in geloven. Met ons spel kunnen we elke ploeg aan.” (ACR)