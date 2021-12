Wolf Ackx en Xander Martlé doen ervaring op bij AS Monaco: “Het was vooral heel technisch, maar dat stond ons wel aan”

In het kader van de nauwe banden tussen Cercle Brugge en AS Monaco trokken Wolf Ackx en Xander Martlé als twee jeugdspelers van groen-zwart op trainingsstage naar AS Monaco. “Het was vooral heel technisch, veel langs de grond, korte passing, in één, twee tijden”, doen ze hun verhaal.

Louis Torres van AS Monaco B maakte de omgekeerde beweging en trainde met de A-kern van Cercle, met als doel spelers een nieuwe, verrijkende ervaring te bieden in hun ontwikkeling als jonge voetballer. Alsook om de bestaande synergieën tussen Cercle en ASM verder te zetten en te blijven innoveren. Net voor zijn vertrek ondertekende Xander Martlé (18) als aanvallende middenvelder een semi-profcontract. Hij begon als jeugdspeler bij Cercle, koos dan na vijf jaar voor KAA Gent en keerde dit seizoen terug naar de beloften van groen-zwart, waarmee hij de training heeft hervat. Wolf Ackx (19) uit Maldegem maakt als aanvaller reeds deel uit van de A-kern. Hij was één van de zeven spelers die eindig vorig seizoen de verbintenis verlengde en speelde onlangs zowel op Mechelen als tegen Tienen voor de beker.

Beiden studeren en de examens komen eraan. “Ik probeer ze een beetje te verplaatsen, zodat alles in combinatie met het voetbal lukt”, vertelt Wolf. Hij volgt LO leerkracht en bewegingsrecreatie in Howest Brugge. Xander gaat voor industrieel ingenieur aan de KU Leuven campus Brugge. “Met mijn topsportstatuut kan ik minder studiepunten oppikken en zaken verzetten. Het is wat zoeken, maar het lukt wel.”

Trainingsstage

De voetballer uit Knesselare had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Hij wist pas drie dagen voordien dat hij naar AS Monaco kon om er met Wolf een trainingsstage van elf dagen te volgen. Daar werd in juni 2021 een nieuw centre de performance ingehuldigd. Enkele maanden daarvoor werd de Living Center van de academie La Diagonale, nabij het stadion, in gebruik genomen waar jeugdspelers van ASM kunnen leven als voetballer in combinatie met hun studies.

Jeugdspelers hebben daar een eigen studio of kamer, waar ze overnachten en studeren

Pascal De Maesschalk vertrok vorige zomer bij Club Brugge om daar een nieuwe uitdaging aan te gaan. Hij is er verantwoordelijk voor het werken aan de doorstroom en overgang van jong talent tussen de Academie en het professionele team. “We hebben hem enkele keren gezien en hij gaf ons de nodige uitleg”, gaat Wolf verder. “Het merendeel werden we begeleid door de opvoeders in La Diagonale. Jeugdspelers van ASM hebben daar een eigen studio of kamer, waar ze overnachten en studeren. Er worden maaltijden aangeboden, er is een gym om te trainen en ontspanningsmogelijkheden zoals een kickertafel, je kan er ook tafeltennissen of televisie kijken.”

Unieke ervaring

Het was voor beiden een unieke ervaring. Hun dag begon om 7.45 uur met een ontbijt. Drie kwartier later vertrok er een bus richting het trainingscentrum voor de jeugd. Om 9.30 uur volgde er een training van ongeveer twee uur, met daarna het middagmaal in La Diagonale. “In de namiddag waren we vrij. Soms was er training en twee keer in die elf dagen konden we in de fitness aan krachttraining doen.” Een wedstrijd volgen van de eerste ploeg zat er niet in. “Ze speelden twee keer uit, op PSG en Sturm Graz. We zijn de laatste avond wel naar het basketbal gaan zien”, klinkt Wolf.

De trainingsstage werd afgesloten met een oefenwedstrijd tegen Hyères, dat uitkomt in dezelfde reeks zoals AS Monaco B, de Franse vierde klasse. Zowel Ackx als Martlé kwamen één helft in actie, maar konden niet verhinderen dat ASM verloor.

Voorheen op training was het voor beiden een aanpassing. “Veel voetbal langs het middenveld en in de zestien van de tegenstrever. Iets wat we weinig zien in ons land. Maar dat stond ons wel aan”, vindt Xander. Wolf kinkt: “Ik voelde mij goed in die ploeg, alsook hoe dat de trainingen verliepen. Ik denk wel dat ik mij als aanvaller, binnen een 4-4-2 met een ruit in het middenveld, heb kunnen bewijzen. Ik kan daar wel mijn weg in vinden, maar ik sta toch liever langs de flank waar ik mijn snelheid kan benutten.” (ACR)