WK-gekte slaat beloften van KV Oostende niet uit hun lood: “We zijn niet verrast dat we op de eerste plaats prijken”

Terwijl de A-kern van KV Oostende voor een week op stage is vertrokken naar het Zuid-Spaanse Murcia, blijven de beloften van Kurt Bataille hun competitiematchen afwerken. Met succes, want na tien matchen staan de Kustboys nog altijd op een eerste stek. “De samenwerking binnen de technische staf is geweldig, maar de jongeren moeten het finaal zélf doen.”

’t Is niet al wereldbeker dat de klok slaat. In de lagere klassen en bij de beloften blijft de bal over het veld rollen. “Maar we gaan niet doen alsof het wereldkampioenschap niet bestaat, hé. Zo gelasten we de donderdagmiddagtraining af zodat de spelers om 16 uur de wedstrijd van de Rode Duivels thuis konden meevolgen.”

Trainer Kurt Bataille heeft, los van het nationale elftal, gegronde redenen om zijn U21-kern een middagje rust te gunnen. Na tien speeldagen staan de jonge Kustboys knap op kop van hun reeks. Afgelopen maandagavond speelden ze netjes 2-2 tegen Waasland Beveren, de nummer vier van het klassement, nadat de kustploeg bij de rust 0-1 achterstond. “Ook vorig seizoen kenden we een prima jaargang met een derde plaats”, brengt Bataille ter herinnering.

“Na afloop van het vorige seizoen nam het clubbestuur de beslissing om niet mee te gaan in het verhaal waarbij de beloften (tegen betaling, red.) hun opwachting maken in de amateurreeksen. Er wordt gekozen om jonge spelers te laten rijpen bij de eigen U21-kern en de zusterclubs. Ik kan die beslissing volgen. Bijvoorbeeld Sint-Truiden, dat vorig seizoen mooi in de middenmoot eindigde in de A-reeks met onder meer Anderlecht, Genk, Standard en Club Brugge, zit nu ook bij ons in de beloftenreeks. Recent speelden we 2-2 tegen de Limburgers. Ondanks dat we een 0-2-voorsprong weggaven, was een gelijkspel een terechte uitslag én we staan nog altijd vóór hen in het klassement. Het kan dus ook een voordeel zijn om jongeren binnen de eigen rangen veel minuten te geven. Vergeet niet: de beloftencompetitie telt twaalf ploegen en kent – op enkele uitzonderingen na – een hoog niveau.”

Ook Eupen, vorig seizoen winnaar van de B-reeks met daarin KVO, besloot niet in het nieuwe competitieformat in te stappen. Andere eersteklassers Westerlo en Kortrijk deelden die mening. Verder zitten ook Lierse, RWDM, Lommel, Virton, Dender en Deinze in de beloftencompetitie.

Nog niet verloren

KVO staat netjes op kop na tien matchen: 24 punten uit zeven overwinningen en drie draws, 32 goals gemaakt – het meeste van alle teams – en met elf tegentreffers de op twee na beste defensie.

Het doelpuntensaldo van 21 is dan weer het hoogste van allemaal. “Of ik verrast ben met die eerste plaats? De competitie is nog lang niet ten einde en we kunnen nog veel progressie maken. Maar ik ben niet volledig verrast, nee. Hier loopt echt wel veel kwaliteit rond. Ik zie jongens die elke week vol overgave op het veld staan en 90 minuten alles geven. Wij proberen de tegenstander bij de keel te grijpen en onder druk te zetten. De goeie resultaten kennen blijkbaar nogal wat weerklank, want het valt me op hoeveel volk naar onze wedstrijden op De Schorre komt kijken. Dat doet de hele groep plezier.”

Doorstroming

De spelerskern maakt ook een reële kans om door te groeien naar de A-kern. Manuel Osifo, Siebe Wylin en Andy Musayev kregen vrij recent een profcontract onder de neus geschoven, net als Mo Berte en Preben Stiers. Richmond Badu, Milan Govaers en Thijs Coninckx mochten al enkele keren proeven van het grote werk en maken indruk bij Bataille en co. “Ik verwacht dat er nog een drietal jongeren kans maken om te snuffelen aan de A-kern”, vermoedt Bataille.

“Ik verwacht dat er nog een drietal jongeren kans maken om te snuffelen aan de A-kern”

“Nu, de mooie prestaties hebben de spelers aan zichzelf te danken. Ik ben als hoofdtrainer van de beloften de laatste halte vóór de A-kern, maar er staat een schitterende staf rond me met jeugdverantwoordelijke Nils Vanneste, afgevaardigde Dirk Tratsaert, fysio’s Robbe Vanden Abeele en Eva Romswinkel, keeperstrainer Charles Thieren, en assistenten Geert Peene, Guy Vallaeys en Michiel Jonckheere. De samenwerking is ronduit fantastisch en iedereen gaat voor elkaar door het vuur. Zonder hen zou ik er als hoofdtrainer niet zijn en zouden de prestaties evenmin volgen. Al moeten de spelers het natuurlijk wel bewijzen op het veld.”

Jonckheere en Siani

Een staf met mooie namen, al valt natuurlijk die van gewezen KVO- en Kortrijk-middenvelder Michiel Jonckheere op. “Hij brengt een pak ervaring met zich mee en weet hoe het spelletje in elkaar zit. Als beginnend trainer laat hij zich gelden: leergierig en luisteren, maar niet bang om z’n eigen mening te geven. Ja, hij behaalde al z’n UEFA A-diploma en ik zie in hem een toekomstige hoofdcoach. (lacht) En dat zeg ik niet omdat hij m’n neef is, hé.”

Ook een andere gewezen topper speelt een belangrijke rol op de Schorre: Sébastien Siani, eveneens ex-KVO, -Anderlecht en -Antwerp. “Séba is actief bij de U18 en U19 en sluit wekelijks bij ons aan als verbindingsman. Hij is een topmens en iemand die je blindelings kan vertrouwen. ‘t Zal nogal zijn dat hij ervaring meebrengt: als kapitein winnaar van de Africa Cup met Kameroen en Europees voetbal in de benen. Ook hij kan doorbreken als hoofdtrainer en is bezig met zijn UEFA B-diploma.”

Bataille zelf, die binnenkort met de A-kerntrainer Dominik Thalhammer aan tafel schuift, kan in alle rust met de beloften blijven werken. Zijn contract loopt nog tot en met de zomer van 2024.