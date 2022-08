Winter Carlier (SK Vlamertinge) speelde ooit samen met CDK: “Voetbalplezier terugvinden en ambitieuze ploeg helpen”

Enkele weken geleden vertelde coach Patrick Van Hoof op de spelersvoorstelling onomwonden dat hij dit jaar een plaats in de eindronde ambieert. Een nieuwe speler waarop de Wevelgemnaar ongetwijfeld rekent, is Winter Carlier (21), die in het tussenseizoen de overstap maakte van SV Anzegem.

“Patrick was één van mijn eerste jeugdtrainers en hij wou me graag in zijn team”, vertelt de centrale middenvelder. “In Vlamertinge vind ik enkele vrienden terug uit de tijd dat ik als tiener in de fanionploeg van VK Westhoek speelde. Ook het project van deze club spreekt me echt aan.”

Gezonde mix

“Na een jaar inactiviteit hoop ik snel terug op niveau te zijn om de ploeg te helpen om zoveel mogelijk punten te pakken. In de eerste oefenwedstrijden is al duidelijk gebleken dat we een goeie ploeg hebben met een gezonde mix van jonge en ervaren spelers.”

De Ketelaere is een nuchtere en verstandige jongen

Winter Carlier heeft als prille twintiger al een opmerkelijke voetbalcarrière achter de rug. “Als jeugdspeler bij Club Brugge werd ik zeven jaar geleden opgeroepen voor de nationale selectie. De wedstrijd als jonge Rode Duivel tegen Nederland zal ik niet snel vergeten. Bij blauw-zwart speelde ik enkele jaren samen Charles De Ketelaere. Ook Louis Openda en Lars Dendoncker waren ooit ploeggenoten. Het is fijn om te zien welke weg ze afgelegd hebben en waar ze nu beland zijn. Ik ben helemaal niet jaloers op wat ze realiseren, want het zijn heel talentvolle voetballers, waarvoor ik heel veel respect heb. Vooral Charles De Ketelaere is een toffe kerel. Het is een nuchtere en verstandige jongen, die nooit uit de hoogte doet. Hij werkt ontzettend hard en zal het zeker maken bij Milan.”

Vroeger niveau

“Persoonlijk hoop ik snel terug mijn vroegere niveau te halen. Een volledig jaar zonder voetbal werk je niet in enkele weken zomaar weg. Ik voel dat ik nog een hele weg moet afleggen om er opnieuw te staan. Ik wil hier in Vlamertinge vooral het voetbalplezier terugvinden en de ploeg zoveel mogelijk helpen om de ambities van de trainer en de club te realiseren”, besluit Winter Carlier. (PDC)