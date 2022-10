Weergaloze Mignolet na kwalificatie: “Ongelofelijk! Ongezien!”

Fenomenaal. Historisch. Ongezien. Kiest u zelf maar wat het best past bij de kwalificatie van Club Brugge in de groepsfase van de Champions League, de eerste keer in hun geschiedenis. Wat het hele verhaal nog straffer maakt, is dat de plaatsing al een feit is na amper vier speeldagen. In de resterende twee wedstrijden kan Club Brugge zich volop focussen op de groepswinst.

Mooi was het bij momenten zeker niet. Brugge werd de laatste twintig minuten tegen het eigen doel gedrukt. Hoefkens gooide extra defensieve ankers in de strijd en na de rode kaart van Sowah was het helemaal in overlevingsmodus. Maar het heeft gerendeerd, met enorm grote dank aan doelman Simon Mignolet. Grote onderscheiding dekt de lading niet voor wat Mignolet allemaal uit zijn handschoenen schudde. De matchwinnaar was na het laatste fluitsignaal door het dolle heen: “Het is ongelofelijk, het is nog niet binnen gedrongen. We hebben er lijf en leden voor gegooid, dat is typisch voor deze groep. Ik had niet gedacht dat we het vandaag al konden doen. Vier clean sheets en nu al geplaatst: ongezien. Zelf heb ik heel wat bepalende reddingen gedaan.”

‘Fantastische bekroning’

Algemeen Vincent Mannaert droomde al jaren van overwinteren in de Champions League. “Het is een fantastische bekroning. Als je kijkt naar de omstandigheden waarin de spelers dit hebben afgedwongen, groot respect. Atletico moest vandaag winnen maar we hebben getoond dat we niet kwamen om ons enkel maar in te graven. We hebben geknokt voor elke morzel grond en we kunnen rekenen op een werelddoelman. Wat hij opnieuw getoond heeft, is fantastisch. Het is de eerste keer in onze geschiedenis dat we ons plaatsen, een heel mooie avond.”

‘Genieten van kwalificatie’

Kapitein Hans Vanaken besefte dat zijn ploeg niet kon klagen met een punt: “Het was een zwaarbevochten match waarin we een beetje geluk hebben gehad op het einde. We verdedigden met man en macht die 0-0. Het kwam erop neer om een goed blok neer te zetten, aan voetballen moesten we niet meer denken. Nu moeten we genieten van deze kwalificatie, er volgen nog twee mooie matchen om ons te tonen en daarna de mooie loting afwachten.”