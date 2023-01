Vossen schenkt meer dan degelijk Essevee 1-1-gelijkspel tegen Westerlo

Zulte Waregem heeft al het goede van tegen Anderlecht bevestigd. Al raakte Essevee niet verder dan 1-1 tegen Westerlo. De Kemphanen waren de betere ploeg in de eerste periode en scoorden via Neustädter. De Boeren herpakten zich na de pauze en onder leiding van een sterke Vossen kwam de gelijkmaker. De ervaren spits raakte ook nog de lat. Er zat misschien meer in, al mogen we niet vergeten dat Bossut enkele keren gepast tussenkwam.

Essevee zat in de goede flow, dat kon ook niet anders na de zege op Anderlecht. Coach Mbaye Leye recupereerde Miroshi na een schorsing, maar Ciranni was dan niet beschikbaar door vijf gele kaarten. Ndour nam zijn plaats in op de rechterkant. Lopez keerde terug naar de bank. Aan de overkant kon Westerlo-trainer Jonas De Roeck rekenen op Reynolds die opnieuw fit was. Van Eenoo en Nene mochten ook starten.

Westerlo begon het best aan de partij. Al na tien minuutjes was het bingo. Ndour, die rechtsback stond, gaf te gemakkelijk een corner weg. Foster verlengde die hoekschop, Neustädter tikte simpel binnen: 0-1. Bolat hielp de thuisploeg dan een handje door te kort in te spelen, Fadera liet na om te profiteren. Van den Keybus deed dat nog eens over, Gano kwam net tekort. Essevee herstelde gaandeweg het evenwicht en ging beter combineren.

Halverwege de eerste periode pakte Bossut uit met een prima uitgreep. Madsen stuurde Foster diep, Nene geraakte via een open kans niet voorbij het sluitstuk van Zulte Waregem. Het spel verzandde dan in spel op het middenveld. De Boeren zochten naar een opening, maar het stond goed georganiseerd bij de Kemphanen. Tot diep in de eerste helft Ndour zich voorbij De Cuyper wurmde. Vormer kon trappen, Bolat duwde in hoekschop. Net voor rust trapte Madsen een afvallende bal te wild over.

Drang naar voren

Mbaye Leye greep in tijdens de rust. Sormo en Rommens bleven in de kleedkamer. Vossen en Lopez kwamen tussen de krijtlijnen. Brüls knalde meteen een afvallende bal in één tijd naast. Ndour ontdeed zich dan van De Cuyper, Vossen telde een schoenmaat of twee te weinig om in doel te verlengen. Er was duidelijk meer drang naar voor bij de thuisploeg. Westerlo kon dreigen via Foster op de counter, zijn trap verdween over.

Gano bracht dan voor, Vossen mikte naar de verste paal, maar zijn poging ging voorlangs. Het ging goed op en neer. Lopez werkte slordig weg, Foster haalde uit. Bossut ging goed plat en hield zijn team in de match. Essevee bleef op zoek gaan naar dat doelpuntje, Westerlo bleef de beste kansen verzamelen, maar was te onzuiver bij de laatste pass. Jammer genoeg viel Gano uit, hij greep naar de hamstring.

Alle hens aan dek

Essevee ging dan nog eens drukken en dat pakte uit met de 1-1. Drambaiev vond Vossen, die knikte de gelijkmaker voorbij Bolat. Ei zo na zette Vossen de voorsprong op het scorebord, Bolat deed zijn werk met een beenveeg. Tien minuten voor affluiten was het alle hens aan dek in de zestien van de thuisploeg. Nene werd getackeld, gevaarlijk, maar op het leer. Miroshi haalde de inzet van Chadli van de lijn. Ramirez en Brüls trapten dan over.

In de slotfase knikte Vossen een vrije trap tegen de lat en claimde een goal. Het leer was niet volledig over de lijn, geen doelpunt dus. Fadera kopte dan ook nog vanuit een scherpe hoek op de buitenkant van de paal.

Zulte Waregem bevestigde dat de winst tegen Anderlecht geen toeval was. Er zat misschien zelfs meer in dan een gelijkspel. Al mogen we ook niet vergeten dat Bossut enkele keren de meubelen redde. Volgende week komt Club Brugge op bezoek en dan moet het zonder Vormer, die niet mag spelen tegen zijn ex-werkgever.

Doelpunten: 9’ Neustädter 0-1, 73’ Vossen 1-1

Gele kaarten: 84’ Bolat, 90+3’ Lopez

Rode kaarten: geen

Zulte Waregem: Bossut, Sormo (46’ Lopez), Derijck, Miroshi, Ndour (60’ Drambaiev), Rommens (46’ Vossen), Sissako, Fadera, Vormer, Gano (71’ Ramirez), Brüls

KVC Westerlo: Bolat, Reynolds, Neustädter (46’ Seigers), Tagir, Jordanov (71’ Chadli), Van den Keybus, Madsen (77’ Fixelles), Van Eenoo, De Cuyper, Nene (89’ Vaesen), Foster (89’ Vetokele)

Jochen Coorevits