Voormalig speler van KV Oostende riskeert in Iran straf voor het omhelzen van een vrouwelijke fan

Ramin Rezaian, een rechterflankspeler met een verleden bij KV Oostende, is door de ethische commissie van de Iraanse voetbalbond op het matje geroepen. Rezaian zou na de wedstrijd van zijn team Esteghlal tegen Chadormalu opzichtig een vrouwelijke fan hebben geknuffeld. Dat meldde het Iraanse persagentschap Tasnim vrijdag.

De bond gaf nog geen commentaar op de zaak. Het is niet bekend welke straf Rezaian moet vrezen. De 34-jarige Iraniër kwam tussen juli 2017 en november 2018 uit voor KV Oostende in de Jupiler Pro League. Hij speelde voor de Kustboys 25 officiële wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde. Nadien kwam hij nog uit voor enkele Qatarese clubs (Al Shahania, Al-Duhail en Al-Sailiya), alvorens in 2022 terug te keren in eigen land bij Persepolis, de club die hem in 2017 liet vertrekken Oostende. Eerder speelde hij ook kort in Turkije bij Rizespor. Na nog een passage bij Sepahan kwam de 65-voudig Iraans international afgelopen zomer toe bij Esteghlal. Rezaian is in Iran een absolute topspeler, en was met het land aanwezig op de WK’s van 2018 (eerste ronde) en 2022 (eerste ronde).

Volgens de islamitische wet die sinds de revolutie van 1979 in Iran van kracht is, mag een man geen fysiek contact hebben met een vrouw buiten de familiekring. Bovendien is de aanwezigheid van vrouwen in een voetbalstadion in Iran al tientallen jaren verboden.

In april van dit jaar werd Hossein Hosseini, de doelman van Esteghlal, ook al geschorst nadat hij een vrouwelijke supporter had omhelsd tijdens de kampioenswedstrijd. Hij kreeg toen een ??boete van 300 miljoen tomans (zo’n 4.400 euro) vanwege “slecht gedrag tegenover veiligheidsagenten tijdens de wedstrijd”.