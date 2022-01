Veel trofeeën voor Club Brugge maar geen Gouden Schoen: Paul Onuachu wint voor Noa Lang en Charles De Ketelaere

Racing Genk-aanvaller Paul Onuachu is woensdag in Antwerp Expo voor de eerste keer in zijn carrière verkozen tot Gouden Schoen, de bekroning voor de beste voetballer van het voorbije jaar op de Belgische voetbalvelden. In Antwerp Expo haalde hij het op het 68ste gala van de Gouden Schoen met 333 punten van de Brugse tandem Noa Lang (272) en Charles De Ketelaere (271).

Heel veel trofeeën voor Club Brugge op het gala van de Gouden Schoen maar Paul Onuachu nam wel de oppergaai mee naar Racing Genk. Geen vijfde Brugse speler dus in zes jaar tijd die de felbegeerde trofee op zijn nachtkastje mag zetten. West-Vlaming De Ketelaere was de grote favoriet maar moest uiteindelijk vrede nemen met een derde plaats. Hij won wel voor het tweede opeenvolgende jaar de prijs als Beste Belofte.

Het gala kleurde nochtans erg blauw-zwart. De eerste trofee van de avond belandde in de prijzenkast van De Ketelaere. Hij werd voor het tweede opeenvolgende jaar verkozen tot Belofte van het Jaar. Enkel Youri Tielemans deed hem deze prestatie voor. Ook de tweede in de eindstand was van blauw-zwarte makelij, met name Noa Lang. Wat later op de avond vervolledigde Simon Mignolet zijn hattrick als Doelman van het Jaar. Concurrentie had Big Si alweer niet want hij behaalde meer dan het dubbele van de punten van zijn dichtste achtervolger Hervé Koffi. Philippe Clement had ook de mogelijkheid om zijn derde opeenvolgende trofee binnen te rijven als Trainer van het Jaar. Hij moest echter nipt zijn meerdere erkennen in Felice Mazzu. Vier jaar na zijn eerste triomf met Charleroi beleeft hij momenteel terug hoogdagen met Union.

Onuachu voor Lang en De Ketelaere

Het hoogtepunt van de avond werd echter een anticlimax voor Club Brugge. Al voor de start van de uitzending was het bekend dat Lang, De Ketelaere of Onuachu op het hoogste schavotje zouden belanden. Tweevoudig Gouden Schoen Hans Vanaken moest zich tevreden stellen met een zesde plaats. De Ketelaere eindigde echter maar op de derde plaats, ploegmakker Noa Lang moest vrede nemen met de dichtste ereplaats. Als troostprijs kreeg de Nederlander wel nog de prijs van Doelpunt van het Jaar mee voor zijn uitstekende treffer op Waasland-Beveren.

De ontgoocheling viel op het gezicht van De Ketelaere af te lezen. Vreemd overigens dat hij drie keer zoveel punten scoorde dan ploegmakker Lang als Belofte van het Jaar maar in de eindstrijd wel minder punten achter zijn naam kreeg. Een prijsrijke avond dus voor de landskampioen maar de kers op de taart kwam er echter niet.

Met 29 doelpunten over het hele seizoen werd Onuachu afgetekend topschutter in de hoogste Belgische voetbalklasse. Het leverde hem een duidelijke zege op in de eerste stemronde, waarin hij het met 311 punten haalde van Noa Lang (223). Charles De Ketelaere kreeg toen slechts 44 punten achter zijn naam. De basis voor zijn eindzege in de Gouden Schoen werd dus in die eerste stemronde gelegd. Ook dit seizoen zit hij al aan 12 doelpunten, terwijl hij de voorbije weken met een hamstringblessure aan de kant stond. Daardoor kon de zestienvoudige international niet deelnemen aan de Africa Cup.

Deniz Undav wint tweede stemronde

In de tweede stemronde moest Onuachu vrede nemen met 22 punten en een negende plaats. De winnaar werd Union-spits Deniz Undav met 234 punten. De Ketelaere was nummer twee met 227 punten. De 27-jarige Onuachu streek in de zomer van 2019 neer in Genk, dat hem voor 6 miljoen euro had overgenomen van het Deense Midtjylland. Intussen is zijn marktwaarde volgens het gespecialiseerde transfermarkt gestegen naar 20 miljoen euro, al is het maar de vraag of hij voor dat bedrag weg mag uit de Cegeka Arena, waar hij nog een contract heeft tot medio 2024.