Vanaken keert ten koste van Nusa terug in Brugse basiself op bezoek bij Osasuna

Club Brugge gaat donderdagavond in zijn heenwedstrijd van de vierde en laatste voorronde van de Conference League op bezoek bij de Spaanse subtopper Osasuna op zoek naar een gunstige uitgangspositie. Aanvoerder Hans Vanaken, die afgelopen zondag tegen promovendus RWDM op de bank begon met maagklachten, is opnieuw van de partij in de basiself, ten koste van Antonio Nusa.

Simon Mignolet vat traditiegetrouw post in doel en voor hem staat de intussen vertrouwde viermansdefensie met Tajon Buchanan, Brandon Mechele, Jorne Spileers en Maxim De Cuyper opgelijnd. De Cuyper bleef tegen RWDM uit voorzorg tijdens de rust in de kleedkamers nadat hij na een duel onzacht op zijn rug landde, maar is dus hersteld.

Vanaken is op het middenveld omringd door Raphael Onyedika en Hugo Vetlesen. Voorin moeten de Deense wingers Andreas Skov Olsen en Philip Zinckernagel, mannen in vorm, voor de nodige creativiteit en dreiging zorgen. Igor Thiago fungeert als speerpunt in het team van Ronny Deila.