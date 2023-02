Tweede gelijkspel op rij voor KVO

Weer geen zege voor KVO, wel een puntje. In een evenwichtige partij bleef het steken op een scoreloze draw tegen Charleroi. De degradatie komt zo alsmaar dichterbij. Pluspuntje: KVO pakt z’n tweede clean sheet van het seizoen.

De zoveelste match van de laatste kans voor KV Oostende, dit keer tegen Sporting Charleroi. Coach Dominik Thalhammer koos achterin voor het eerst voor Mateo Barac, Anton Tanghe was het slachtoffer en zat op de bank. Terwijl KVO vocht voor een verlengd verblijf in eerste klasse, wou Charleroi zicht behouden op Play-off II.

Vrij dynamisch openingskwartier, waarin Charleroi twee keer dicht bij een goal kwam. Eerst stond Hubert pal op een inzet van Mbenza, even later veroorzaakte een misverstand tussen Hubert en Rodin bijna een lullige tegengoal. Arase dreigde aan de overkant met een centrale schuiver. De Carolo’s bleven het gevaarlijkst, zeker nadat Van Cleemput de achterlijn haalde, Zorgane bereikte, maar die z’n inzet werd afgeblockt.

De Henegouwers controleerden de partij, hoogtepunten waren alsmaar schaarser. Oostende was offensief onmondig. Op minuut 31 – niet toevallig ook het stamnummer van KVO – haalden de thuisfans enkle protestspandoeken boven. ‘No passion, no money, no ambition, no results, no policy’, stond er te lezen, naast een leuze met ‘Ganaye out’. De CEO van KVO, Gauthier Ganaye, ligt bij de fans al even onder vuur. In het slot van de eerste helft testte Hornby nog de vuisten van Koffi, McGeehan wachtte te lang met afdrukken op een voorzet van Bätzner.

Na een best zoutloze eerste helft begon de tweede helft met meer pit. Bätzner en Ambrose zetten een leuke aanval op, die laatste zag z’n schot van dichtbij gekeerd. Ook enele hoekschoppen zorgden voor chaos, maar geen concreet gevaar. Charleroi zocht het vooral op links via Kayembe, maar zijn voorzetten misten precisie.

Ondanks weinig echte kansen en groots voetbal bleef het spannend aan de Noordzee. Heymans mikte niet zo ver naast de paal, KVO moest alert blijven op de laatste tegenstoten van Charleroi. En op een Oostendse counter begrepen Ndicka en Horby elkaar niet om af te werken. Geen van beide teams schiet met deze puntendeling ook maar iets op. (TVA)

Goals: –

Geel: –

KV Oostende: Hubert, Rodin, Barac, Urhoghide, Arase (70’ Ndicka), McGeehan, Dewaele (70’ Dwomoh), Sakamoto, Bätzner (59’ Atanga), Ambrose, Hornby (Bank: Phillips, Capon, Tanghe, Ndicka, Atanga, Dwomoh, Berte)

Charleroi: Koffi, Bager (24’ Boukamir), Knezevic, Marcq, Van Cleemput, Zorgane, Ilaimaharitra (81’ Morioka, Kayembe, Hosseinzadeh (64’ Heymans), Bayo (81’ Stulic), Mbenza (64’ Badji) (Bank: Patron, Badji, Heymans, Stulic, Nkuba, Boukamir, Morioka)

(TIMV)