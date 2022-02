Transferrapport KV Oostende: alvast positieve start van Duncan en Sakamato

De transfermarkt van de wintermercato is gesloten. Onze clubwatchers kijken wat de West-Vlaamse clubs deden en maken ook een prognose voor het eindklassement van de Jupiler Pro League.

Positief

Twee nieuwkomers lieten zich meteen opmerken. De Amerikaan Kyle Duncan lijkt weinig aanpassingsproblemen te hebben en speelde sinds de winterstop élke minuut. Hij is snel, wendbaar en goed in het positiespel. Ook de Japanner Tatsuhiro Sakamoto liet zich al positief opmerken, onder meer met een knappe assist thuis tegen Antwerp. Afwachten of centrale verdediger Osaze Urhoghide en keeper Kjell Scherpen, die pas deze week arriveerden, eveneens meevallers zijn. Twee spelers die van ver terugkomen mag je gerust als transfers beschouwen: een leidinggevende Cameron McGeehen op het middenveld en een heroplevende Robbie D’Haese in de aanval.

Negatief

Niet per se negatief, maar veel te vroeg om te beoordelen: Alessandro Albanese. De 22-jarige offensieve flankspeler viel tot dusver twee keer in: vier minuten op Gent en twaalf minuten tegen Antwerp. Grootste verlies bij de Kustboys is zonder meer het vertrek van coach Alexander Blessin naar Genua in de Italiaanse Serie A. De people manager en tacticus die KVO opnieuw op de voetbalkaart zette, ziet zijn al dan niet tijdelijke opvolger Markus Pflanz het wel goed doen

Prognose

KV Oostende begon goed aan de laatste rechte competitielijn met een 4 op 9, waaronder winst op ploeg-in-vorm Cercle Brugge. Trainer Pflanz lijkt de groep te kunnen begeesteren en de groepssfeer zit goed. Een rustig seizoenseinde moet op die manier mogelijk zijn met een dertiende stek. (TVA)