Timothy Derijck tevreden met duidelijkheid rond trainersduo: “Tandem D’Hollander-De fauw is meest ideale keuze”

Zulte Waregem pakte op Standard het punt van de hoop na een 2-2-gelijkspel. Dat deden de Boeren onder aanvoer van het nieuwe trainersduo Frederik D’Hollander en Davy De fauw. Zij blijven aan tot het einde van het seizoen. “Het zijn geen onbekenden voor veel jongens. Hopelijk kunnen we een vervolg breien aan dat punt in Standard”, zegt Timothy Derijck.

Na een bewogen week en het ontslag van Mbaye Leye haalden jullie een punt op Standard.

“Niemand had dat misschien verwacht na die eerste helft, maar we hebben het toch klaargespeeld. Met iets meer geluk hadden we nog gewonnen. Het komt erop neer dat we weer veerkracht hebben getoond.”

Ik had het gevoel dat jullie er pas laat gingen in geloven.

“Na het uur kwamen we er beter door. Standard was dan wat minder. Langs de ene kant hebben we dat afgedwongen, langs de andere kant moet je niet naar de tegenstander kijken. Soms ligt dat aan kleine dingetjes. We hadden een voorzet vanop links met Ndour en een plaatsbal van Brüls ging net naast. Dan twijfel je toch een beetje en denk je: wanneer valt die bal er eens in. En dan heb je momenten dat het meezit. Die inzet van Fadera moest een voorzet zijn. Als het meezit, moet je dat omarmen en aangrijpen.”

Er zijn onaangenamere manieren om een interlandbreak in te duiken.

“We hebben twee nieuwe trainers. Het punt op Standard is een goed resultaat om binnen te komen. Het blijft toch op Standard, hè. Niet veel ploegen rapen daar iets.”

D’Hollander en De fauw blijven tot het einde van het seizoen. Blij dat er duidelijkheid is?

“Duidelijkheid is belangrijk in de situatie waarin we zitten. Frederik en Davy zijn geen onbekenden voor ons. Frederik is gekend bij de jonge mannen, als beloftencoach. Met Davy speelde ik nog samen, dat geldt ook voor Vossen, Vormer… Je weet wat je aan elkaar hebt. Zij zijn op dit moment de meest ideale keuze. Er gaat natuurlijk maar één ding mee gepaard en dat is punten halen.”

De kloof met de veilige haven, de vijftiende plaats, bedraagt drie punten. Alles blijft speelbaar.

“Tuurlijk blijft het speelbaar. Maar als je heel eerlijk bent, hebben we zelf al punten laten liggen. In het drieluik tegen Oostende, Kortrijk en Seraing behaalden we drie punten. Dat moesten er misschien zeven geweest zijn. We lieten na om eens de 2-0 te scoren. Onze concurrenten falen, maar wij ook. Misschien hebben we te weinig gepakt, maar we wonnen ook twee keer van Anderlecht. Op het einde van het seizoen zal alles wel in evenwicht zijn. Soms krijg je wat te veel, soms wat te weinig.”

Twee weken daarvoor zagen jullie af, 4-2-verlies in Leuven, een 2-6-nederlaag van AA Gent. Waren jullie geschrokken door het ontslag van Leye?

“De club zal wellicht aanknopingspunten gehad hebben om nu een trainerswissel door te voeren. De prestatie tegen Gent was misschien de spreekwoordelijke druppel. Maar het is te gemakkelijk om alles op de trainer af te schuiven. Wij als spelers zijn ook verantwoordelijk. Als Eddy (Cordier, CEO, red.) en Tony (Beeuwsaert, hoofdaandeelhouder, red.) overleggen, dan zijn wij daar niet bij. We kunnen niet in hun hoofd kruipen.”

Ik had het gevoel dat de groep nog achter Leye stond?

“Er zijn nooit problemen geweest. De jongens proberen er echt alles aan te doen. Op training wil iedereen beter worden. Ook al is dat soms niet te zien in het weekend omdat de prestatie niet goed genoeg is. Wij zijn er ons van bewust dat we een verplichting hebben naar de club toe, voor de trainer en de fans dat we alles geven. Was er nu paniek? Misschien. Was het nu het juiste moment? Misschien. Maar het was niet allemaal slecht, hè.”

Als je op je middenveld te vaak moet gaan wisselen, creëer je twijfels

Wat is er anders onder D’Hollander en De fauw, ik had het gevoel dat het meer behouden was.

“Op Standard speelden we met vier achterin. We gingen niet overal druk gaan zetten en meer vanuit een bepaald blok voetballen. We zullen wel zien van wedstrijd tot wedstrijd wat het beste systeem zal zijn.”

Bostyn stond tussen de palen, opmerkelijk.

“Het voordeel van de trainers die er nu zijn, is dat ze bijna iedereen kennen. We zitten in een situatie dat er iets geprobeerd moet worden. Maar je moet wel bij jezelf blijven. Ze willen een bepaalde structuur en brengen dat zo goed mogelijk over. Het belangrijkste is dat ze niet twijfelen en achter hun beslissingen blijven staan. Anders voelt een groep dat ook aan.

Als we kijken naar het aantal gemaakte goals, 41 stuks, zouden jullie op de tiende plaats staan. Da’s opvallend.

“Ons probleem is niet dat we geen doelpunten kunnen maken. Aanvallen en verdedigen doe je met z’n elven. Bij ons heeft dat een beetje gestokt in de zin van miscommunicaties, een man niet volgen, afspraken niet nakomen, op stilstaande fases goals slikken. En dan moet je nog kijken naar de belangrijkheid van doelpunten. Als je 2-0 of 3-0 voorstaat en je scoort nog twee keer, die goals hebben geen invloed meer op het puntenaantal. Ik had bijvoorbeeld liever een keer verloren in dat cruciale drieluik en twee wedstrijden gewonnen. Als je tiende zou staan volgens het aantal gemaakte doelpunten, dan klopt er iets niet. Je mag je dus niet blindstaren op zulke statistieken.”

Hoe is het met Ruud Vormer, hij mikte zelf op de wedstrijd op 31 maart tegen Antwerp … Met hem erbij liep het toch pakken vlotter.

“Natuurlijk. Dat is zo’n belangrijke positie in een elftal. Als je op je middenveld te vaak moet gaan wisselen, creëer je twijfels. Brüls, Vossen, Rommens, Sissako, Tambedou, allemaal hebben ze er gespeeld. Maar eigenlijk zijn dat in je systeem twee posities waar je liever niet ziet dat er zes, zeven verschillende jongens ingepast worden. En daarvan heb je nog twee jongens in de winterstop gehaald. Het gaat om de centrale as van je team, dat moeten de sterkst bezette posities zijn.”

Op Antwerp verloren jullie 1-0, op speeldag 2, maar toen was de algemene teneur: er zit muziek in dit Zulte Waregem. Trek je je daar nog aan op?

“Antwerp is ook veel veranderd. Ze zijn een heel volwassen team dat een wedstrijd kan winnen met één doelpunt verschil. Als zij een goede dag hebben, moeten wij een superdag hebben om een resultaat te boeken. Dat kan, hè. Het grote voordeel aan dit competitieformat is dat de neutrale kijker er voordeel bij doet. Sommige clubs spelen voor de top vier, andere voor de top acht en nog andere vechten voor het behoud. Er zijn dus heel weinig wedstrijden waarin niets op het spel staat.”