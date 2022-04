Tienkoppig KVO sluit seizoen af met zege op Eupen

KV Oostende heeft het seizoen 2021-2022 positief afgesloten: op Eupen werd met 0-2 gewonnen. Een deugddoende zege, zeker omdat KVO bijna driekwart partij met tien man moest spelen na een rode kaart voor Duncan. De voetbaljaargang zit erop, pas binnen drieënhalve maand staat er weer competitievoetbal op de kalender.

Een klassieke eindeseizoenswedstrijd zonder inzet: zowel Eupen als KV Oostende waren zeker van het behoud en speelden enkel nog voor de eer – of een plekje hoger of lager in het klassement. Bij Oostende toch een pak afwezigen: Tanghe, McGeehan, D’Arpino en D’Haese waren allemaal (licht) geblesseerd. Brecht Capon vierde zijn contractverlenging met een basisplaats, ook Koziello en Hubert startten van meet af aan. Gueye was geschorst.

Vroege uitsluiting

Het tempo in een zacht Oost-Belgisch lentezonnetje lag behoorlijk laag. Eupen wist via Nuhu al na enkele minuten te dreigen. Voor een eerste Oostendse kans was het al doorspoelen naar de 22ste minuut: Bätzner plaatste zijn schot aan de verkeerde kant van de paal. Bij Eupen leken ze elkaar en de ruimte iets beter te vinden. Dat was zeker het geval toen Duncan in een kwartier tijd twee (terechte) gele kaarten kreeg. Tussendoor viel ook Sakamoto geblesseerd uit. Gelukkig voor KVO wist Agbadou van dichtbij over te schieten.

Anderzijds, de Panda’s mochten ook van geluk spreken toen Albanese net niét wist te profiteren van een defensief misverstand: van aan het halve maantje mikte hij – via de hand van Himmelmann – op de lat. Het geluk was van korte duur: Ambrose kapte twee Eupense verdedigers uit en krulde het leer prinsheerlijk in de verste hoek. Zijn zesde goal van het seizoen. De Oostkantonners leken van slag en de Kustboys speelden de eerste helft rustig uit, ondanks een man minder.

Beslissing op de counter

Ook de tweede helft begon kalmpjes. Eupen eiste de bal op, Oostende loerde op de counter. Op het uur eindelijk wat animo, maar een thuisdoelpunt werd terecht voor buitenspel afgekeurd. In het laatste kwart van de match wist KVO nog eens te prikken: Bätzner dwong Himmelmann op de grond en Ambrose knalde naast. Aan de overkant ging ook Hubert nog eens plat op een schot van Alloh.

Eupen speelde bitterweinig bij elkaar – toch één van de zwakste teams van de terugronde. Op een counter schakelde Oostende nog eens snel om, Albanese zag de keeper ver voor z’n goal staan en schoof de bal van net voorbij de middenlijn laag in doel – technisch moeilijker dan het lijkt. De veer bij de thuisploeg was helemaal gebroken, de dertig meegereisde supporters bouwden een feestje.

Zo sluit KVO het seizoen af met een 5 op 9 en plekje in de buik van het klassement. Met 37 punten leggen de Kustboys de voetbaljaargang neer met een aanvaardbaar totaal. Het doelpuntensaldo van min-27 geeft wel aan waar er moet op getraind worden. (TVA)

Goals: 38’ Ambrose (0-1), 81’ Albanese (0-2)

Geel: Alloh, Deom, Lambert

Rood: 28’ Duncan (twee keer geel)

Eupen: Himmelmann, Beck (67’ Müsel), Agbadou, Lambert, Alloh (76’ N’Dri), Cools (57’ Konstantelias), Jeggo, Magnée, Deom, Nuhu, Prevljak (bank: Nurudeen, Konstantelias, N’Dri, Oger, Magee, Heris,)

KV Oostende: Hubert, Capon, Jäkel, Urhoghide, Albanese (88’ Wylin), Bätzner, Koziello (82’ Ndicka), Duncan, Atanga, Ambrose (88’ Boonen), Sakamoto (20’ Rocha) (bank: Scherpen, Medley, Ndicka, Rocha, Boonen, Patoulidis, Wylin)