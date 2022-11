Thalhammer wil KVO een nieuwe smoel geven

28 november 2021. Dominik Thalhammer neemt bij Cercle Brugge over van Yves Vanderhaeghe en pakt meteen verschroeiend uit met een 21 op 24 – zeges tegen Anderlecht en Club incluis. 1 november 2022. Thalhammer is bij KV Oostende sinds deze week de opvolger van… Yves Vanderhaeghe. “Of ik opnieuw zo’n reeks kan neerzetten? Alles is mogelijk.”

Berekend. Zo kan je de nieuwe coach van KV Oostende Dominik Thalhammer als persoon allicht het best omschrijven. Niet te betrappen op een boude uitspraak, emoties houdt hij netjes onder controle. ’t Zal aan de gezonde Alpenlucht liggen, zeker? Bij de Oostendse achterban deed de trainerswissel nogal wat stof opwaaien – niet door de nieuwe coach, maar door het gevoerde beleid.

“De situatie is vergelijkbaar met toen ik bij Cercle Brugge overnam van Yves. Je leest dan vaak negatieve berichten, maar gaandeweg hebben we dankzij de goeie resultaten de perceptie kunnen keren. Ik kreeg deze week heel wat positieve berichten en felicitaties van Cercle-fans, hoor. Nu moeten we ook de Oostendse fans overtuigen van ons systeem en manier van spelen. Of ik nog met Yves gesproken heb? Ik dacht erover na, ja. Maar zo kort na een ontslag is de timing niet ideaal. We hebben in het verleden goed met elkaar kunnen praten en hij is echt een toffe mens. Dat gesprek komt er heus wel.”

De befaamde Gegenpressing en high intensity-voetbal, zoals ze bij KVO ook onder Alexander Blessin brachten: daar staat Dominik Thalhammer voor. De eerste geluiden die we horen vanuit de spelersgroep zijn alvast dat “de oefeningen en filosofie quasi Blessin 2.0” zijn. Want niet alleen de fans, maar vooral de spelers moeten overtuigd geraken van de nieuwe manier van spelen.

Courage

Toen Thalhammer overpakte bij Cercle, boekte hij meteen een indrukwekkende reeks van 21 op 24. Tussendoor werd alleen van de latere vicekampioen Union verloren. Terloops: de knappe reeks werd uiteindelijk gestopt door… KV Oostende, dankzij een magistraal doelpunt van Maxime D’Arpino.

“Of we zo’n reeks kunnen herhalen? Wel, je mag de situatie van toen bij Cercle niet vergelijken met nu bij KVO. Maar alles is mogelijk.. Je moet erin geloven. We willen een stijl ontwikkelen waarmee we alle teams aankunnen. Dat is mijn doel: elk team overklassen, of het nu Kortrijk of Club Brugge is. Ik pleit voor dezelfde aanpak: domination, courage, bravery. Domineren, moed, durf… Ik wil de spelers niet met een passieve houding het veld opsturen, maar actief laten voetballen. En ja, in deze leeromgeving moet je het spelers toelaten om fouten te maken, zéker in een systeem waarin je vooruit verdedigt.”

Luidt de vraag: heeft Thalhammer daar de tijd voor? In een seizoen met drie zakkers waarin elk team onderaan het klassement nerveus rondloopt. “Het gaat over een zekere mindset. Ik focus me op het proces en de prestaties. Ja, als trainer moet je beseffen dat het na vijf wedstrijden al gedaan kan zijn. Maar zo denk ik er niet te hard over na: ik werk voor KVO alsof ik hier drie jaar aan de slag zal zijn. Tegen Kortrijk wil ik alvast de nodige courage zien. Positief is dat we straks, tijdens de WK-break, een soort van preseason hebben om onze stempel te drukken. Ik geloof volledig in deze spelerskern, zeker sterk genoeg voor eerste klasse, en na het WK krijgen we er met D’Arpino een sleutelspeler bij. Spelers die tot dusver weinig minuten maakten, krijgen een nieuwe kans. Dit is een herstart voor iedereen, allemaal krijgen ze hun kans op training.”

Bij Cercle Brugge drukte Thalhammer z’n stempel met hoofdzakelijk een 4-3-3-formatie, terwijl KVO nu al een heel seizoen met drie centraal achterin acteert. Kiest Thalhammer nu opnieuw voor een viermansdefensie? “Dat is een optie. Maar met het oog op de belangrijke match tegen Kortrijk, ga ik nog niet te veel aan de grote klok hangen (knipoogt). Maar met mijn idee over voetbal doet het er niet toe of je nu achteraan met drie, vier of vijf speelt. Bij m’n vorige club LASK in Oostenrijk speelden we met vijf achterin. Weet je, bij Cercle wilden we begin dit seizoen ook met een driemansverdediging spelen, maar door blessures kwam het er niet van. En nu (sinds Thalhammers vertrek, red.) spelen ze wél zo.”

Iedereen betrekken

Speerpunten van Cercles succes vorig jaar waren de pijlsnelle flankspeler Rabbi Matondo (10 goals, 2 assists) en Kévin Denkey (7 goals, 1 assist). Vooral die laatste ontplofte toen Thalhammer overnam. Wie worden de nieuwe Matondo en Denkey van KVO? “Ik ga niet wijzen naar individuele spelers, maar bij KVO zijn er jongens met een enorm potentieel. Fraser Hornby en Thierry Ambrose kunnen wat mij betreft ook samen in de spits. Ik wil zeker geen oordeel vellen op wat hier voordien gebeurde. Ik kan alleen mijn stijl overbrengen en mee zorgen voor een identiteit. Het belangrijkste: dat de spelers – wie ze ook zijn – houden van drukken en jagen op de bal. Al is er ook meer natuurlijk, zoals stilstaande fases en het vinden van oplossingen in balbezit. Ik wil iedereen meekrijgen in het verhaal, elke speler leert op z’n eigen manier: praktische voorbeelden, videobeelden of een tactiekbord. Dat maakt het leuk om met verschillende mensen en geesten te werken.”

Creativiteit

Toch is er nog een verschil tussen het Cercle van vorig jaar en het KV Oostende van nu. Zo kan je de vraag stellen of KVO wel over genoeg creativiteit beschikt op het middenveld – Dino Hotic bij Cercle, weetjewel? En is KVO fysiek klaar om het spel van hoge intensiteit te spelen? “Creativiteit is nu even niet belangrijk. Onze eerste stap nu is om zwermgedrag en –mentaliteit te creëren. Door samen te werken en de tegenstander onder druk te zetten, kunnen we de andere ploeg fouten laten maken. En ja, ook het fysieke is een proces. Het kan best zijn dat we op sommige momenten zullen terugvallen. Maar wie kapot zit na 60 minuten, moet vervangen worden door spelers die met dezelfde intensiteit het veld op komen. We onderzoeken alle fysieke parameters tot in het detail. Ook tijdens de WK-break kunnen we hier op doorwerken. Bij Cercle was bijvoorbeeld Kévin Denkey aanvankelijk een vrij ‘kleine, tengere’ jongen, en zie hem nu. Daarom hou ik ervan om met jonge spelers te werken. Ze kunnen in deze manier van spelen een sterke rol spelen – al maak ik geen onderscheid tussen jong en oud.”

Gasten als Andy Musayev, Siebe Wylin, Manuel Osifo en Mo Berte zullen het alvast graag horen.