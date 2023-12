Sven De Rechter is Sports Operation Manager bij KV Kortrijk: “Zorgen voor nog meer structuur naast het veld”

Enkele weken geleden besliste Sven De Rechter om op 32-jarige leeftijd zijn actieve voetbalcarrière per direct stop te zetten bij eersteprovincialer KSV Rumbeke. De reden ervoor is tweeledig.

“Vooreerst wilde mijn lichaam niet 100 procent meer mee op zowel trainingen als wedstrijden en daardoor kon ik mij nog moeilijk opladen voor deze momenten. Daarnaast kreeg ik ook steeds meer duidelijkheid over mijn toekomst na mijn eigen carrière. Ondertussen is die zelfs volledig duidelijk geworden, want sinds maandag ben ik bij eersteklasser KV Kortrijk aan de slag als sports operation manager. Dat is een zeer uitdagende job waarbij ik fulltime met voetbal zal bezig zijn. Je zal me nu niet zozeer op de oefenterreinen zien staan naast onze hoofdcoach, ik moet zorgen dat er ook naast het veld meer structuur is.”

Jeugdtrainer

“Maandag was mijn eerste kennismaking met de leden van de technische staf en de omkadering, daarna ben ik er direct ingevlogen, want we zitten net in een heel belangrijke week met, na de bekermatch van woensdag, de competitiewedstrijd vrijdagavond tegen Westerlo.”

Sven blijft echter ook verbonden aan KSV Rumbeke. “Toen er bij de U8 vorig jaar geen directe trainer was, heb ik deze leemte ingevuld, gezien mijn zoon erbij speelde. Op dat moment ben ik ook gestart met mijn trainerscursus. Mijn job bij KV Kortrijk is voorlopig combineerbaar met mijn jeugdtrainerschap, dus moet men hier op het Sportpark in dat opzicht geen zorgen maken.”

“Een periode die ik nooit ga vergeten, is de zes jaar bij KSV Roeselare in tweede klasse. Spijtig genoeg is daar een einde aan gekomen, maar ook bij Winkel, Knokke, Harelbeke, WS Lauwe, Dadizele, SK Roeselare en nu dus KSV Rumbeke beleefde ik mooie momenten. Ja, zelfs hier in die laatste weken. Zo scoorde ik op Ardooie in mijn allerlaatste wedstrijd een doelpunt vanop eigen speelhelft. Mooier afscheid kon dus niet. Belangrijk voor mij is dat ik ook veel vrienden aan deze periode heb overgehouden. Vrienden voor het leven die ik hopelijk ook nog eens op KVK ga tegenkomen”, besluit Sven De Rechter. (SBR)