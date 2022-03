Storck of Thalhammer: wie is nu de strafste?

Bernd Storck komt met Racing Genk zaterdag voor het eerst weer op bezoek bij Cercle, waarmee hij twee seizoenen geleden een mirakel neerzette. Net zoals Dominik Thalhammer die dit seizoen met 23 op 39 groen-zwart van een degradatieplaats naar een negende plaats piloteerde. Wie is nu de strafste?

Bernd Storck had Moeskroen verzekerd van een verlengd verblijf in de hoogste klasse. Met die prestatie op zak moest hij dik twee jaar geleden met Cercle proberen hetzelfde te doen. De Duitser arriveerde in oktober 2019. Groen-zwart stond laatste met amper drie punten. “We zijn overtuigd dat hij onze beoogde koers tot een goed einde kan brengen”, zei voorzitter Vincent Goemaere.

Vertrouwen

“De spelers moeten mij vertrouwen. Ik zal zeggen wat voor ons samen de juiste richting is. Ik ben positief en weet wat er moet veranderen”, klonk Storck zelfverzekerd. En de veeleisende Duitser dreef meteen zijn eigen wil door. Hij maakte AS Monaco onmiddellijk duidelijk wat hij wilde.

Spelers waar hij niets meer in zag zoals aanvoerder Jérémy Taravel schoof hij heel eenvoudig aan de kant en de eigen jeugd kreeg een kans. Hij fungeerde als trainer én technisch directeur en haalde zo in januari enkele versterkingen, zoals Dino Hotic die de voorbije maanden onder Thalhammer en door dezelfde taal en het vertrouwen van zijn assistent Muslic helemaal is ontbolsterd.

Maar toch had Storck in tegenstelling tot Thalhammer tijd nodig om zijn stempel te drukken. Hij liet Cercle beter voetballen, maar in de 14 speeldagen die volgden, verzamelde hij amper 8 punten. KV Mechelen in februari 2020 werd de match van de laatste kans. Dat besefte ook Storck.

En de motor sloeg aan. Net als dit seizoen. Tegen datzelfde team en met eenzelfde uitslag (3-1), al was dit wel de verdienste van Yves Vanderhaeghe. Het was het begin van een miraculeuze 12 op 12. Storck werd onsterfelijk voor de fans die massaal de ploeg aanmoedigden op verplaatsing bij Sint-Truiden en Moeskroen. Na de winst tegen AA Gent wipte groen-zwart nog over Waasland-Beveren en KV Oostende naar de redding.

Het rapport

Het rapport Storck: 20 punten uit 18 matchen. Thalhammer, die toch voor een andere speelstijl koos binnen een vaste groep spelers, wilde vooral powerplay op de mat brengen en hoog druk zetten. “Ik heb er de spelers voor. Ze zijn snel en dynamisch.” Het voorlopig rapport van Thalhammer: 26 punten uit 13 wedstrijden, met winst tegen Club en op Anderlecht. Voetballende teams.

“Ideaal voor ons. Tegen ploegen die met open vizier strijden, is ons pressingvoetbal al altijd tot zijn recht gekomen”, weet Thalhammer. Storck is gewaarschuwd.

(AC)