Steven Gerrard lokt Jack Hendry naar Saoedi-Arabië

Jack Hendry is niet langer speler van Club Brugge. De Schotse centrale verdediger verkast op definitieve basis naar Al Ettifaq in Saoedi-Arabië, waar Liverpool-legende Steven Gerrard sinds kort de plak zwaait. Blauw-zwart bracht het nieuws woensdagavond naar buiten.

De 28-jarige Hendry was net geen twee jaar aan de slag op Jan Breydel. Aan het einde van de zomermercato in 2021 maakte hij de overstap van KV Oostende.

In zijn eerste seizoen bij de Bruggelingen schopte hij het tot 23 optredens in competitieverband. Midden mei 2022 scoorde hij in de met 1-3 gewonnen kampioenenmatch op het veld van Antwerp.

In de voorbije jaargang werd hij in de eerste seizoenshelft uitgeleend aan het Italiaanse Cremonese, alvorens onder het bewind van Scott Parker vervroegd teruggehaald te worden naar West-Vlaanderen.