Steve Ngoura moet Kévin Denkey doen vergeten bij Cercle

Bij Cercle Brugge moet de Franse spits Steve Ngoura de opvolger worden van topschutter Kévin Denkey, die onlangs de overstap maakte naar FC Cincinnati in de Noord-Amerikaanse Major League Soccer (MLS). De negentienjarige jeugdinternational komt over van de Franse eersteklasser Le Havre en ondertekende in het Jan Breydelstadion een contract tot medio 2028, met optie voor nog een bijkomend seizoen, zo maakte de Vereniging vrijdag bekend.

De centrumspits komt uit de opleiding van Le Havre en kwam dit seizoen acht keer in actie voor de hoofdmacht. Voor doelpunten in de Ligue 1 kon hij nog niet zorgen. In totaal speelde hij over twee seizoenen twintig wedstrijden op het hoogste niveau in Frankrijk. Bij de Franse U20 vindt hij wel vlot de weg naar de netten. In zeven interlands liet hij acht doelpunten optekenen. Momenteel herstelt hij van een spierblessure aan de quadriceps. Daardoor zal hij pas volgende maand speelklaar zijn.

“Ik ben erg tevreden om voor Cercle Brugge te tekenen”, vertelt Ngoura in een eerste reactie. “Ik ben blij om de Belgische competitie te leren kennen en om bij Cercle nieuwe doelstellingen te gaan realiseren. Cercle heeft me een mooi project voorgesteld dat me enorm veel zin geeft om mijn schouders onder te zetten en mezelf als aanvaller verder te ontwikkelen. Ik hoop om het vertrouwen dat Cercle in mij stelt snel te kunnen teruggeven op het veld. Ik wil me nu vooral inwerken en zo snel mogelijk fit worden om het team op het veld maximaal te kunnen helpen.”

Cercle kan de versterking goed gebruiken. Ondanks een mooi parcours in Europa staat de Vereniging in de Jupiler Pro League pas op de op drie na laatste plaats en zal het nog bikkelen worden om het behoud. In twintig competitiewedstrijden kon Cercle dit seizoen nog maar 21 keer scoren.

