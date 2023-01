Sterk KV Oostende pakt slechts een punt tegen zwak KV Kortrijk

KV Kortrijk heeft nagelaten verder uit te lopen op KV Oostende in de degradatiestrijd. In eigen huis speelde KVK een zwakke partij, een sterk KVO verdiende de zege, maar een gebrek aan efficiëntie zorgde voor een 2-2 gelijkspel. Een goeie prestatie van Oostende, al schiet de kustploeg er niet veel mee op.

KV Oostende begon het scherpst aan de partij, het was dan ook van moeten bij de Kustboys. De bezoekers zetten vanaf minuut 1 hoog druk en bemoeilijkte KVK zo het voetballen. Na een kleine vijf minuten resulteerde het goeie begin van KVO ook in een kans, Vandenberghe kon een kopbal van Atanga keren. Even later verkeken zowel Vandenberghe als zijn verdediging zich op een steekpass van Hornby, gelukkig zonder erg voor de Kerels.

Geen 0-1, wel 1-0

Rond het kwartier rechtte Kortrijk de rug en begon het mee te voetballen. Messaoudi miste een dot van een kans, maar ‘gelukkig’ voor de Algerijn was het buitenspel. Na twintig minuten spelen was het wel raak voor de Kerels. Bruno had te veel tijd nodig alleen voor Phillips, waardoor de bal in de voeten van Selemani terechtkwam. De Comorese aanvoerder twijfelde niet en jaste de bal in de korte hoek binnen. 1-0 voor KVK, een koude douche voor Oostende dat sterk begonnen was. Zeker omdat net voor de goal nog een strafschop geclaimd werd door de Kustboys, maar na raadpleging van de VAR zag Boucaut er geen elfmeter in.

Verdiend gelijk

Zo leek de eerste helft af te stevenen op een krappe voorsprong voor KV Kortrijk, maar in de blessuretijd van de eerste periode kreeg KV Oostende loon naar werken. Hornby legde perfect terug tot bij Bätzner, de Duitser werd niet gedekt en knalde de gelijkmaker tegen de touwen. Halfweg stond het al bij al verdiend 1-1 in het Guldensporenstadion.

KVO vs het doelhout

Na de pauze begon KVO opnieuw zoals in de eerste helft. Het duwde de thuisploeg terug naar eigen doel en creëerde nu ook enkele gevaarlijke kansen. Centrale verdediger Matej Rodin werd op corner volledig alleen gelaten, zijn kopbal strandde op de dwarsligger. Oostende was duidelijk beter uit de kleedkamer gekomen dan KVK. Vanop zo’n 30 meter haalde Bätzner verschroeiend uit, de Duitser zag zijn pegel op de paal sterven, daarna kopte de ingevallen Ambrose net naast. Het zat niet mee voor de bezoekers, Kortrijk werd gered door het doelhout.

Na de wervelwind van KVO kwam Kortrijk terug iets beter in de partij, maar de Kerels konden niets bij elkaar voetballen. Het was opnieuw KV Oostende dat aardig dicht bij de voorsprong kwam. Durdov trapte vanuit de draai via het lichaam van Vandenberghe bijna binnen, maar Wasinski kon de bal van de lijn redden. Pas een klein kwartier voor tijd kreeg een zwak KVK hun eerste kans uit de tweede helft, de ingevallen De Neve trapte op de uitgekomen Phillips.

Het venijn zit in de staart

Naarmate de tweede helft vorderde, naarmate Oostende minder kansen kreeg. Het gebrek aan efficiëntie leek ervoor te zorgen dat de Kustboys slechts een schamel puntje zouden rapen in Kortrijk, maar dik vijf minuten voor tijd zorgde de ingevallen Ambrose voor de verlossing. De aanvaller aarzelde niet en schoot de 1-2 voorbij Vandenberghe.

Oostende leek te krijgen wat het, zeker op basis van de tweede helft, verdiende tot de ingevallen Gueye een punt uit de brand sleepte voor een zwak KV Kortrijk. De aanvaller verlengde een poging van Avenatti via zijn knie in doel. De 2-2 eindstand was een feit.

KVK kan na deze partij niet tevreden zijn, het was een schim van zichzelf, maar mag uiteindelijk blij zijn dat het toch een punt pakt in deze partij. KV Oostende speelde dan weer een puike wedstrijd, maar vergat zichzelf te belonen. Het verschil tussen beide ploegen blijft zo vier punten, KVO is nog niet uitgeteld en KVK is dus absoluut nog niet zeker in de strijd om het behoud.

(Jorunn Vannoorden)

DIGEST

Doelpunten: 20’ Selemani, 45+5’ Bätzner, 84’ Ambrose, 89’ Gueye

Gele kaarten: 49’ Selemani

Rode kaarten:

KV Kortrijk: Vandenberghe; Atemona (46’ De Neve), Watanabe, Silva; Mehssatou, Loncar (87’ Regali), Kadri (76’ Tanaka), Selemani, Bruno (58’ Wasinski); Messaoudi (76’ Gueye), Avenatti

KV Oostende: Phillips; Tanghe (33’ Urhoghide), Rodin, Capon; Sakamoto, Amade, Dewaele (62’ Dwomoh), D’Haese (76’ Arase); Atanga (46’ Ambrose), Bätzner, Hornby (62’ Durdov)