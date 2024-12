Stadsbestuur roept op tot waakzaamheid naar aanleiding van wedstrijd Club Brugge tegen Sporting CP

Op dinsdag 10 december 2024 neemt Club Brugge het in het Jan Breydelstadion op tegen Sporting Clube de Portugal. De wedstrijd, die om 21.00 uur begint, wordt beschouwd als een wedstrijd met verhoogd risico. Het bezoekersvak is volledig uitverkocht, en er worden 1.500 Portugese supporters verwacht.

Zoals gebruikelijk bij internationale wedstrijden, zullen de bezoekende supporters zich op de wedstrijddag verzamelen in het stadscentrum om zich voor te bereiden op het voetbalgebeuren. Sporting Clube de Portugal staat bekend om zijn fanatieke en vurige aanhang, die hun aanwezigheid graag kenbaar maakt in de steden waar zij spelen. Dit betekent dat de Portugese supporters zichtbaar en hoorbaar aanwezig zullen zijn in het Brugse straatbeeld.

Oproep tot waakzaamheid

Burgemeester Dirk De fauw: “We vragen de handelaars om die dag extra waakzaam te zijn. Hoewel de meeste supporters enkel voor de wedstrijd en sfeer komen, is het belangrijk alert te blijven voor mogelijke overlast. De lokale politie Brugge zal zoals steeds nauwgezet toezicht houden op de bewegingen van de supporters en is voorbereid om eventuele incidenten snel en efficiënt aan te pakken.”