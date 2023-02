Spektakelrijke topper tussen Club Brugge en Union krijgt geen winnaar

Een spektakelrijke topper tussen de top 2 van vorig seizoen leverde geen winnaar op. Union kwam op voorsprong na een gekruiste kopbal van Lapoussin, net voor rust scoorde Vanaken op identieke manier. Ondanks een aantal kansen aan beide zijden in de tweede helft bleef de 1-1 op het bord staan. Parker blijft hangen op één zege in zeven wedstrijden.

Een tifo van de Clubsupporters voor hun ‘Wonder Wall’ Simon Mignolet voor de wedstrijd, een goede sfeer op de tribunes en een blauw-zwart dat Union onmiddellijk onder druk zette. In tegenstelling tot de draak van een wedstrijd op Antwerp vorige week, deze keer wel een topper die naam waardig. Club Brugge begon furieus en had al snel een voorsprong verdiend. Lang met een prima pegel maar de vingertoppen van Moris en de paal voorkwamen een droomstart.

Twee kopbalgoals

Hans Vanaken bracht Club Brugge net voor de rest weer op gelijke hoogte. © Belga

Toen de eerste Brugse golven waren gaan liggen, groeide Union in de wedstrijd. Twee wissels voerde Parker door in vergelijking met de 0-0 op Antwerp. Mata verving de geschorste Odoi terwijl Yaremchuk voorin een nieuwe kans kreeg maar alweer kon de Oekraïner niet overtuigen. Wetende dat hij ongeveer meer gekost heeft dan het hele elftal van Union samen, blijft het etiket ‘miskoop’ aan die transfer kleven.

Halverwege de eerste helft deed Lapoussin Jan Breydel verstommen met een knappe overhoekse kopbal. De VAR keek nog even of de bal de achterlijn niet had overschreden maar de beelden brachten geen uitsluitsel, zeer nipt was het sowieso. Union bleef de dominante ploeg maar kreeg op slag van rust een koekje van eigen deeg. Vanaken met een copy paste van de eerste treffer, ook hij kopte overhoeks binnen. Een aangenaam kijkstuk met de nodige duelkracht en spanning met een gelijke score de rust in.

Lang mist de mogelijkheid

Noa Lang kwam net niet tot scoren wanneer hij alleen op de doelman afging. © Belga

Ook de tweede helft ontgoochelde niet, Rits zorgde bijna meteen voor de 2-1, maar zijn schot zoefde naast. Aan de overkant kreeg Lazare te veel ruimte, maar ook zijn schot paste niet binnen het kader. Op het uur mochten Rits en een alweer onzichtbare Yaremchuk gaan rusten. Nielsen kreeg speelgelegenheid tegen zijn ex-ploeg en ook Sowah kwam tussen de lijnen.

Terwijl Union een aantal halve kansen verkwanselde, deed Lang hetzelfde met een 100%-kans. Na een snelle uitbraak van Buchanan en een slim tikje van Sowah kwam Lang helemaal alleen voor Moris. Hij lobde de doelman, maar de bal viel naast de goal. Hoewel Union het meest aanspraak kon maken op de zege, kwam er uiteindelijk geen overwinnaar. De balans onder Parker blijft schamel: één zege in zeven wedstrijden.