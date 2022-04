Skov Olsen de uitblinker in eenvoudige zege op Beerschot

Club Brugge blijft de zeges aan elkaar rijgen, op Beerschot volgde al een zevende opeenvolgende met heel wat mooie quoteringen tot gevolg

Onze quoteringen:

Simon Mignolet: 6

Kende een rustige avond in een leeg Kiel, moest zich enkel gewonnen geven op een strafschop van Shankland.

Clinton Mata: 6

Moest zich beperken tot het verdedigende werk en kwam daarbij nauwelijks in de problemen.

Brandon Mechele: 7

De leider in de verdediging, had weinig moeite met de aanvallers van Beerschot.

Stanley Nsoki: 6

Alweer een vlekkeloze partij van de Fransman, de beginnersfoutjes van eerder dit seizoen zijn er stilaan uit.

Andreas Skov Olsen: 8

Wat een impact heeft de Deen al gehad sinds Nieuwjaar. Een assist op de goal van Lang en Rits en een pre-assist op de derde treffer. Scoorde zelf ook, maar die werd afgekeurd wegens buitenspel.

Ruud Vormer: 5

De kapitein kwam voor het eerst sinds begin februari nog eens aan de aftrap, maar maakte weinig indruk. Te passief op het middenveld.

Hans Vanaken: 7

Prima kapbeweging en assist op de derde treffer, speelde voor de rest een goede partij zonder zich te moeten forceren.

Mats Rits: 7

Maakt veel meer aanvallende infiltraties dit seizoen en dat is ook te merken aan zijn statistieken, scoorde met een gelukje de tweede treffer.

Eduard Sobol: 6

In afwezigheid van Buchanan nog eens Sobol op de linkerflank. Het verschil in aanvallend opzicht met de Canadees is echter groot, al viel Sobol weinig te verwijten.

Charles De Ketelaere: 7

Elegante voetballer met een paar prima acties, kon de matige interlandperiode afsluiten met een treffer.

Noa Lang: 6

Maakte de belangrijke openingstreffer, zijn eerste nog maar in 2022. Voor het overige te weinig betrokken in de acties, nog steeds op zoek naar zijn vormpeil van weleer.

Invallers:

Sargis Adamyan: 6

Verving De Ketelaere voor de laatste 30 minuten. Blijft steeds wegen op een verdediging, werkt en zwoegt voorin.

Jack Hendry: 5

Vroeg in de media om meer speelminuten, kreeg uiteindelijk een half uur maar beging al snel een domme strafschopovertreding.

Bas Dost: geen beoordeling

Vijf minuten is alles wat de Nederlandse schutter kreeg, maakt nog nauwelijks deel uit van de plannen van Schreuder.