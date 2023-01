Simon Mignolet wint de Gouden Schoen

Een verrassing was het allerminst: topfavoriet Simon Mignolet (34) van Club Brugge heeft de 69ste Gouden Schoen gewonnen. Het was al van Preud’homme in 1989 geleden dat een doelman nog eens met de oppergaai ging lopen. Eerder op de avond won ‘Big Si’ ook al zijn vierde opeenvolgende ‘Doelman van het jaar’.

Het werd voor Simon Mignolet de bekroning van een fantastisch jaar. Al sinds zijn komst naar Jan Breydel in augustus 2019 keept Mignolet op een hoog niveau, maar het jaar 2022 was zowaar nog straffer.

Tot wanhoop van Union haalde hij zowat op zijn eentje de derde opeenvolgende landstitel binnen. Onklopbaar net voor en tijdens de play-offs lag hij mee aan de basis van de opmerkelijke remonte van Club Brugge. Zijn prestaties in de Champions League dit seizoen neigden naar bovenmenselijk.

Geschiedenis

Match na match reduceerde hij het aantal ‘expected goals’ van de tegenstander naar een absoluut minimum, vier clean sheets in de eerste vier partijen. Lijf, leden en zelfs zijn hoofd gooide hij ervoor op Atletico Madrid, waar Club Brugge geschiedenis schreef door voor het eerst de laatste zestien van het kampioenenbal te bereiken.

Simon Mignolet mag juichen: de doelman van Club Brugge wint de Gouden Schoen. © BELGA

Ook in de eigen competitie bleef Mignolet een uitzonderlijk hoog niveau aanhouden. Na een paar knappe reddingen op Anderlecht omschreef toenmalig coach Carl Hoefkens hem zelfs als ‘de man met zeven armen’.

Kleur aan flets seizoen

Die zeven armen zal Mignolet goed kunnen gebruiken om al zijn trofeeën te dragen. Drie landstitels en twee Supercups, vier keer doelman van het jaar en nu als absolute bekroning de Gouden Schoen. Het geeft een beetje kleur aan het fletse seizoen van Club Brugge, waarin ze al een trainerswissel doorvoerden en zelfs uit de top vier van het klassement vielen.

Bij de vrouwen won ook een keeper: doelvrouw Nicky Evrard van OHL ging met de trofee lopen.