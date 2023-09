Simon Mignolet gehuldigd voor afscheid bij Rode Duivels

Dinsdagavond zijn Simon Mignolet en Nacer Chadli, die beiden onlangs hun afscheid van de nationale ploeg aankondigden, tijdens de rust van de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland, op de vijfde speeldag in groep F, in de bloemetjes gezet.

Op het scherm van het stadion werd een video getoond met daarin hun beste momenten bij de nationale elf. Nadien kregen ze van premier Alexander De Croo elk een shirt overhandigd. De zowat 25.000 toeschouwers trakteerden hen op applaus.

Samen verdedigden ze 101 keer het shirt van België. Chadli droeg 66 keer het nationale shirt. De laatste keer dateert wel van het EK van meer dan twee jaar geleden, toen de Duivels er in de kwartfinales uitgingen tegen Italië. In totaal trof hij acht keer raak voor ons land. Zijn belangrijkste treffer was ongetwijfeld die tegen Japan, in de achtste finales van het WK in Rusland.

Mignolet speelde 35 keer voor België. In totaal werd de doelman van Club Brugge wel 129 keer opgeroepen, maar hij vertoefde het merendeel van zijn carrière in de schaduw van Thibaut Courtois, die al snel uitgroeide tot de onbetwiste nummer een.

“We schenken het duo het afscheid dat ze verdienen en bedanken hen voor hun jarenlange inzet voor de nationale ploeg. Beide spelers hebben een groot aandeel gehad in de recente successen van de Rode Duivels”, klonk het eerder in een mededeling van de Belgische bond.