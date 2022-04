Siebe Wylin krijgt contractverlenging bij KVO: “Ons volgend seizoen mag geen overgangsjaar zijn”

De maand april is nog niet eens voorbij, maar bij KV Oostende maken ze al volop werk van het volgende seizoen dat in de tweede helft van juli start. De licentie werd probleemloos behaald – dat was ooit anders – en ook tal van spelers zien nu al hun contract verlengd. Zo ook Siebe Wylin, die pas volgende maand 19 jaar wordt.

Van alle profclubs in 1A en 1B krijgt alleen Moeskroen geen licentie. De Henegouwers trekken wel naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) in de hoop daar wel groen licht te krijgen. Voor KVO was er deze keer geen vuiltje aan de lucht, hoewel ze vroeger ook wel eens naar het BAS moesten om de nodige startbewijzen te verkrijgen.

“De vorige seizoenen was het steeds bibberen met een licentie vaak in derde zittijd. We zijn nu uiteraard verheugd dat we de licentie zonder al te veel gedoe binnenhalen”, zegt COO Thorsten Theys, die wat meer financiële en operationele duiding geeft.

Momentopname

“Ons beleid zet de tering naar de nering, is correct en transparant en gaat als een goede huisvader om met de beschikbare centen. Uiteraard is de coronacrisis financieel pijnlijk, maar met onze investeerders zal de club nooit in woelig financieel vaarwater varen. Dat toont het probleemloos verkrijgen van onze licentie aan.”

Dat er op de gepubliceerde jaarrekening een verlies van zo’n 4,1 miljoen euro staat, moet niet doen panikeren, bevestigt Theys. “Een jaarrekening is zeer relatief en vooral een momentopname. Eerst en vooral is er voor 1,4 miljoen euro afschrijvingen vervat in dat resultaat. Bovendien werd de balans opgemaakt op 30 juni 2021. Concreet: onze twee meest succesvolle uitgaande transfers Jack Hendry en Arthur Theate zitten nog niet inbegrepen in die jaarrekening. Logisch: ze werden pas na 30 juni 2021 verkocht. Voeg er een covidjaar aan toe met weinig publiek en amper inkomsten, dan kom je aan dat resultaat. Maar vergeleken met andere clubs komen we er niet slecht uit. Een voetbalbedrijf mag je niet op één werkingsjaar beoordelen. Trouwens, in de jaren 2018-2019 betaalde KVO maar eventjes 5 miljoen euro aan makelaars. De voorbije twee jaar is dat gereduceerd tot minder dan een vijfde daarvan, terwijl we wel meer dan vijftien spelers hebben gecontracteerd. Zo blijven we ook ijveren voor een propere voetballerij.”

Fier

Ondanks een sportief mager seizoen blikt Thorsten Theys tevreden terug op 2021-2022. “Op financieel vlak hebben we nu vlekkeloos onze licentie behaald en onze balans zal de komende tijd groen kleuren. Er is een plan, er is structuur, er is internationalisering en er is heel veel toekomst. Het was heus niet eenvoudig om tot dit resultaat te komen, maar beetje bij beetje draait dit schip de stabiele kant uit. De voorbije twee jaar hebben we bijvoorbeeld afscheid genomen van twaalf mensen. Dat zijn soms harde beslissingen, maar het was noodzakelijk om het voortbestaan van de club te garanderen. We zijn nu nog met een heel beperkt team, maar als ik zie wat we met een klein personeelsbestand allemaal verwezenlijken, dan ben ik wel bijzonder fier op dat team. Onze sponsors en supporters zijn – over het algemeen – tevreden, en we nemen onze sociale rol op in de maatschappij.”

Ook al houdt Theys zich niet met het sportieve luik bezig, toch beseft ook hij dat het op het veld anders kan – en moet. “Onze investeerders – de Ostend Investment Company, waarbij Pacific Media Group één van de aandeelhouders is – hebben vier Europese clubs gekocht in twaalf maanden tijd (KVO, Nancy, Esbjerg en Den Bosch, red.). Het is niet meer dan normaal dat er wat zaken niet zijn uitgedraaid zoals gepland. Je mag dat niet beoordelen op één seizoen. Het komt erop aan een model te hebben waarvan je zeker bent dat ze op een bepaald moment zal renderen en tegelijkertijd de kracht te hebben om het uit te houden tot dat moment aanbreekt. Kijk, volgend seizoen zijn er normaliter drie degradanten. Iedereen bij Oostende kent voldoende kansberekening om te begrijpen dat volgend jaar geen overgangsjaar kan en mag zijn. Er is de afgelopen tijd dus ongetwijfeld leergeld betaald, maar kennis kwam er voor in de plaats”, klinkt het.

Met een volwaardig profcontract wordt een nieuwe droom werkelijkheid

“Executive president Gauthier Ganaye heeft een strak plan voor volgend seizoen en wij kijken die uitdaging met goesting en lust tegemoet. Ik stel vast dat we het eerste seizoen vijfde zijn geëindigd na de reguliere competitie en dit seizoen twaalfde werden. Gemiddeld: een achtste plaats. Als ik dat afzet tegen de herstructurering, budget, transferresultaat en dergelijke, dan zijn er in relatieve zin maar een paar clubs die beter doen in België. Wat heeft het voor zin om 20 miljoen tegen een club te smijten om dan twaalf maanden later 20 miljoen verlies te hebben omdat die 20 miljoen kunstmatig was en niet gedragen kon worden door de opbrengsten van de club? Om er dan weer 20 tegen te moeten smijten om dat gat te dichten? Dat blijft niet eindeloos duren en wreekt zich vroeg of laat”, besluit de COO.

Verlengingen

Het is best opvallend dat Ganaye op relatief korte tijd al verschillende contracten heeft verlengd. Vorig jaar duurde het erg lang eer bijvoorbeeld tweede keeper Bram Castro te horen kreeg niet meer nodig te zijn en was het voor de fans nagelbijten of Brecht Capon er nog zou bijzijn. En kijk nu: nog geen twee weken na de laatste competitiematch tekenden Nick Bätzner, Theo Ndicka, Jordy Schelfhout, Brecht Capon en nu ook Siebe Wylin een verlengd verblijf aan de kust.

Laat ons even die laatste van naderbij bekijken. Wylin werd als 7-jarige door Club Brugge opgepikt bij Roeselare. Hij doorliep de jeugdrangen bij blauw-zwart tot en met zijn 16 jaar. Daarna trok hij naar KV Oostende en in het seizoen 2020-2021 belandde hij in de beloftenploeg van coach Kurt Bataille.

Afgelopen jaargang debuteerde Siebe Wylin op 18-jarige leeftijd al in eerste klasse: eerst met een korte invalbeurt op Sint-Truiden, één maand later stond hij al in de basis op OH Leuven. Wylin zou afgelopen seizoen uiteindelijk vier keer in de basis starten, maar behoorde grotendeels tot de kern.

Juiste keuze

“Met m’n debuut en eerste basisplaats in eerste klasse kwamen al twee dromen uit”, reageert Wylin.

“Een nieuwe droom die nu werkelijkheid wordt, is een volwaardig profcontract. Daar waar het voetbal tot voorheen nog een hobby was, is het nu zowaar mijn job geworden – daar droomt elk kind van. Al besef ik dat het nu nog maar echt begint. Het zal de eerste keer zijn dat ik een volwaardige voorbereiding met de eerste ploeg zal meemaken. Daar kan ik enkel maar beter van worden. Op mijn 16 jaar ruilde ik Club Brugge voor de Noordzee Interieur Se’Academy van KVO en nu blijkt dat dit zeker een juiste keuze was.”

Jeugdwerking

Wylin ligt nu vast tot en met 2025, met een optie op nog een jaar. “Siebe traint al een aantal maanden mee met het eerste elftal en heeft al verschillende keren zijn mannetje gestaan in de wedstrijden”, licht Ganaye toe.

“Zijn dagelijkse harde werk heeft hem nu een eerste profcontract opgeleverd. Het is ook een pluim op de hoed voor de mensen van onze jeugdwerking. We zijn oprecht blij dat een jong en veelbelovend Belgisch talent zijn toekomst bij KVO vastlegt. We kijken ernaar uit om hem hier te zien bloeien”, aldus nog executive president Gauthier Ganaye.

(Timmy Van Assche)